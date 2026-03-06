UPL lamenta que el debate a tres no abordó los "problemas reales" de la Región Leonesa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha lamentado este viernes la ausencia de un "debate real" en el primer debate electoral organizado este jueves por RTVE y en el que participaron los candidatos de PP, PSOE y Vox.

Gallego ha insistido en que la cita, de la que quedó excluida UPL por no contar con grupo propio en las Cortes autonómicas, "no fue un debate" porque "no hubo confrontación de ideas, ni de posturas, ni de medidas" entre Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (PP).

Ha señalado que, además, "se dejó fuera nuevamente al leonesismo", lo que impidió que UPL pudiera poner sobre la mesa cuestiones que considera esenciales para la ciudadanía como la situación de la sanidad, la educación, la cultura o las infraestructuras.

"No podemos valorar aquello que no existió", ha afirmado insistiendo en que la ausencia de su formación supuso que temas clave para la Región Leonesa quedaran totalmente fuera de la discusión.

La candidata ha subrayado que la exclusión de su partido provocó que el debate resultara "cojo" y que no se hablara del territorio que más población y empleo ha perdido en las últimas décadas; y ha asegurado que el debate ofreció "una imagen incompleta" de la realidad autonómica.

En ese sentido, Gallego ha recordado que los datos publicados estos días por el Observatorio Económico 2026 – Proyecto León vuelven a evidenciar que la Región Leonesa vive una situación estructural muy distinta a la del resto de la Comunidad.

Según estas cifras, León, Zamora y Salamanca han pasado de más de 1,1 millones de habitantes en 1983 a poco más de 940.000 en 2025, lo que supone una pérdida demográfica cercana al 16 %; y en materia de empleo, la Región Leonesa apenas registra un crecimiento del 20 %.

A juicio de Gallego, estos datos deberían ser el eje de cualquier discusión seria sobre el futuro de Castilla y León, y su ausencia en la cita electoral demuestra "una falta de compromiso con los problemas reales de la ciudadanía leonesa".

La candidata ha reiterado que la situación de la Región Leonesa "no es coyuntural, sino estructural", y la solución pasa por un cambio de rumbo que priorice el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

UPL reivindica que su proyecto político es "práctico y orientado a las soluciones", con el foco puesto en servicios públicos, vivienda, empleo juvenil y oportunidades para el medio rural.

La candidata ha asegurado que su formación seguirá trabajando para que los problemas de la Región Leonesa se escuchen "donde se toman las decisiones" y para que no vuelvan a quedar fuera de los espacios de debate público.