25 años de prevención de riesgos

El Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del Hospital HM San Francisco cumple 25 años de trayectoria, periodo durante el que ha implementado los mejores protocolos y estrategias en la prevención de riesgos laborales con más de un millar de empresas de la provincia de León.

En la actualidad, este Servicio cuenta con una plantilla de 14 profesionales especializados en áreas clave como seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo. Su equipo multidisciplinar incluye especialistas médicos, personal de enfermería y auxiliares, biólogos, licenciados en Ciencias Ambientales y Ciencias del Trabajo, así como diplomados en Relaciones Laborales.

El responsable del Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del Hospital HM San Francisco, Pedro García Merino, afirma que, "la clave de nuestro éxito radica en el trabajo en equipo y la profesionalidad que nos han caracterizado durante estos 25 años. Una de nuestras mayores ventajas competitivas es pertenecer a un grupo hospitalario como HM Hospitales, lo que nos permite ofrecer a los trabajadores una atención especializada de manera ágil y eficaz. Este vínculo hospitalario es un valor añadido que nos distingue de otros competidores del sector".

Apuesta por la formación

El Departamento de Formación del Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del hospital ofrece una amplia variedad de cursos vinculados, entre otros, a la tarjeta profesional de la construcción, a la Fundación Laboral de la Construcción, a la Fundación del Metal, a trabajos con amianto, a primeros auxilios y al carné de manipulador de alimentos. Además, adapta su oferta formativa a las necesidades específicas de los sectores empresariales que asesora, con formaciones a demanda.

Certificaciones y reconocimientos

Este Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales está comprometido con la calidad, como lo demuestran las prestigiosas certificaciones que atesora: sello EFQM 500+, acreditación QH (Quality Healthcare) y certificaciones de Calidad ISO 9001:2015, Medio Ambiente ISO 14001:2015 y Prevención de Riesgos Laborales ISO 45001. Estas acreditaciones validan los altos estándares de calidad del servicio, garantizando la seguridad y el bienestar de los trabajadores.