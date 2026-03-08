León acota la zona de bajas emisiones que no multa

El mensaje de los carteles lo deja claro: «acceso sin restricciones excepto episodios contaminación», en cuyo caso podrán acceder los vehículos cero emisiones, los ecológicos y los autorizados. Pero, sin que nunca se hayan dado en la ciudad los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas PM 10 que se marcan como umbral para la declaración de estas restricciones, la Zona de Bajas Emisiones de León se queda en lo decorativo. Nada más, pese a que en las señales recién colocadas en las entradas de lo que se considera la «almendra central» se especifique que hay «captación de imágenes de vehículos».

Las cámaras empezaron a colocarse hace más de un año y, a lo largo de esta semana pasada, se han terminado de ubicar en diferentes puntos. Los dispositivos cuelgan de los báculos de los semáforos, lo que hace que los conductores las confundan con los fotorrojo, de los que se diferencian porque en su caso enfocan hacia el carril sin que puedan obtener la imagen del disco cuando se comete la infracción, y ahora también se trepan a los soportes ubicados en el esquinazo de los puntos de acceso. Pero sólo sirven paran el control y la acumulación de datos de aforo. Nada más. No multan, al menos que se den esos «episodios de contaminación» que nunca han sido registrados y, en su caso, se comunicarían a la ciudadanía con antelación.

Sin estos hipotéticos escenarios, el equipamiento tecnológico tiene apenas efecto decorativo, después de que el Ayuntamiento de León se haya gastado en su implantación 1.919.089,80 euros: 1.427.422,17 euros aportados por la UE y los 591.667,63 euros restantes por el Ayuntamiento de León. Las únicas cámaras que multarán, pero aún no se sabe cuándo, serán las ajustadas a las calles peatonales: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero, Ramiro Valbuena, Los Cubos, Carerras, Pelayuelo y Pontón.