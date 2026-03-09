El Procurador del Común exige al Ayuntamiento de León más control policial y multas en Genarín

No le valen al Procurador del Común las excusas del Ayuntamiento de León. Un año después, la institución dirigida por Tomás Quintana, tras contrastar las quejas ciudadanas con el informe remitido por el consistorio, advierte al equipo de gobierno de José Antonio Diez de la necesidad de que «refuerce la presencia de la Policía Local para evitar tanto el consumo masivo de bebidas alcohólicas, como la comisión de actos vandálicos, caso de orinar en la vía pública y arrojar cristales, plásticos y otros residuos, durante la noche del Jueves al Viernes Santo en el casco histórico de León», en la que se arraciman en la ciudad antigua más de 20.000 personas. «Si así se considera conveniente», puede solicitar «la colaboración de la Policía Nacional» para atajar los problemas del botellón descontrolado que se monta alrededor del Entierro de Genarín, según apostilla el Defensor del Pueblo en la comunidad, quien incide en que de todos modos la «potestad sancionadora» corresponde a la administración municipal.

La resolución insiste en que el Ayuntamiento de León debe adoptar «las medidas pertinentes para evitar la comisión de actos ilegales en el día señalado, los cuales, además, de producirse podrían perturbar el desarrollo de la Procesión de los Pasos, que aparece expresamente mencionada en el reconocimiento de la Semana Santa de León como fiesta de Interés Turístico Internacional». Para lograrlo, el Procurador del Común incide en que «se formulen por los agentes de la Policía Local de León las denuncias pertinentes a aquellas personas que consuman bebidas alcohólicas o cometan otro tipo de acciones prohibidas en la vía pública, así como a los titulares de aquellos establecimientos que las dispensen incumpliendo la obligación establecida» por normativa, «con el fin de que se tramiten los oportunos expedientes sancionadores por el órgano competente» del consistorio.

Pero no se queda sólo en estos aspectos. El Procurador del Común recalca la necesidad de que los funcionarios cursen «igualmente» las sanciones que «sean pertinentes» contra quienes «arrojen basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad», como sucede en el botellón descontrolado que, en anteriores ediciones, ha acumulado más de 240 toneladas de basura, según la contabilidad de los servicios municipales de limpieza que trabajan a destajo durante la madrugada para adecentar el espacio antes de la salida de la procesión de los Pasos de Viernes Santo.

El aviso toma como referencia el informe aportado por la Policía Local después del pasado Jueves Santo. En el documento se reseña que el «Entierro de Genarín se inició a las 00.00 horas del día 18 de abril de 2025 y habría concluido a las 03.00 horas aproximadamente sin ningún incidente que reseñar». Aunque, en el escrito, los responsables policiales admiten que, «durante ese servicio, se produjo el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de la Plaza de San Martín», en coincidencia con «una elevada concentración de personas en el entorno del Barrio Húmedo». «Debido a la gran afluencia de público, resultó materialmente imposible ejercer un control efectivo sobre dicho consumo sin comprometer la seguridad ciudadana, ya que una intervención directa podría haber derivado en graves altercados de orden público».

El informe de los funcionarios defiende que la Policía Local llevó a cabo «las medidas de prevención y presencia policial, que se consideraron más adecuadas a la situación, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar el mantenimiento del orden público». Como consecuencia, enumeran, se formularon «seis denuncias por miccionar en diferentes vías públicas, una por falta de respeto de los agentes de la autoridad en la plaza Mayor y seis denuncias contra locales de ocio nocturno por incumplimiento del horario de cierre».

El balance se queda corta, a la vista de la resolución del Procurador del Común. El organismo dirigido por Quintana considera «necesario reiterar al Ayuntamiento de León», como ya hicieron en ocasiones anteriores, que «el consumo de alcohol en la vía pública se encuentra prohibida con carácter general». Con una alerta sobre «la responsabilidad que podrían tener tanto los establecimientos comerciales como los locales de ocio en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas», la institución subraya la necesidad de que el consistorio de la capital leonesa tome «las medidas pertinentes para evitar que se produzca este consumo masivo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante la noche del Jueves al Viernes Santo como consecuencia de la celebración del Entierro de Genarín, hecho expresamente reconocido la Policía Local en su informe remitido». «Para ello, la medida más disuasoria entendemos que sería reforzar la presencia de los agentes de la Policía Local en esa zona durante esa noche, solicitando a tal fin, si fuera necesaria, la colaboración de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía», repiten.

El refuerzo de esta «presencia de los agentes de la autoridad para evitar la comisión de dichos actos vandálicos» se justifica, más allá del cumplimiento de la legalidad, en que el botellón descontrolado afecta «negativamente a los valores históricos y culturales característicos del casco histórico de la ciudad de León, los cuales gozan de una especial protección», además de que inciden en un entorno «incluido dentro de la Zona declarada Acústicamente Saturada (ZAS)», remarca la resolución. Ahora, habrá que esperar a la madrugada del 2 al 3 de abril para ver si la advertencia del Procurador del Común tiene respuesta efectiva del Ayuntamiento.