Los remiendos del parcheo del asfaltado en León duran apenas 48 horas

En poco más de 48 horas, el parcheo de algunos socavones quedó enmendado. Las lluvias que volvieron al parte meteorológico el sábado y que este lunes se cebaron con intensidad con la capital leonesa hicieron que la nueva capa de asfalto, recién extendida entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se deteriorara en distintos puntos.

La persistencia del agua y el paso incesante de los vehículos han provcado que, en zonas como la avenida Álvaro López Núñez, el remiendo no sirviera para nada. Junro con la gravilla desprendida aparecen ya de nuevo los pozos, como el que saluda a los vehículos que acceden a la rotonda del cruce con Mariano Andrés.