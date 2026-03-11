El PSOE bonificará el combustible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes recaló este martes en Astorga en un acto marcado por «la denuncia social y la exigencia de medidas urgentes ante la inflación causada por la guerra en Irán».

La cabeza de lista a las Cortes por León, Nuria Rubio, cargó con dureza contra «la indecencia de PP y Vox», a quienes acusaron de «dar la espalda a la ciudadanía mientras los precios de la energía y el gasóleo agrícola asfixian la economía provincial».

La socialista subrayó que «el proyecto liderado por Carlos Martínez es el único que ofrece soluciones reales desde el primer minuto». «En el primer Consejo de Gobierno bonificaremos el combustible y activaremos un Plan de Contingencia real», prometió.