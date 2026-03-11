Ya se conocen los servicios mínimos por la próxima huelga de médicos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad estableció los servicios esenciales en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León durante las jornadas de huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en la semana del 16 al 20 de marzo, la segunda de los paros ya organizados, una al mes hasta junio, según el Bocyl.

CESM convocó una huelga general del personal sanitario del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud (SNS), presentada el 27 de febrero de 2025. Se convocarán las semanas que van del 16 de febrero al 20 de febrero; del día 16 al 20 de marzo; del 27 de abril al 30; del 18 de mayo al 22; y del 15 de junio al 19.

En concreto, del día 16 de marzo al 20 de marzo, ambos incluidos, se inicia en el primer turno, que comienza a las 8.00 horas y finaliza una vez terminado el último turno de noche del 20 de marzo (a las 8.00 horas del 21 de marzo).