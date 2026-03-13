Mañueco: «La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria»

Presume de «una sanidad de primera división» y achaca las críticas a situaciones puntuales y a la inoperancia del Gobierno. Como el fracaso de la reindustrialización de las cuencas mineras y los tropiezos en el desarrollo de las renovables: «No puede ocurrir como con las térmicas». Fía los nuevos servicios comprometidos como gratuitos a una mejora de la economía, y por tanto de la recaudación; y espera al fin de las elecciones para tratar con Óscar Puente los asuntos de Feve y del Corredor Atlántico. Apunta la diferencia: «Llevamos aquí años y aquí seguiremos. Otros desaparecerán el 16 de marzo».

—En el anterior mandato el suyo fue el primer gobierno que incorporó a Vox. Después de que dejaran el gobierno y de los reproches en campaña parecen abocados a un nuevo entendimiento. ¿Cuáles son sus líneas rojas, en qué no estaría dispuesto a ceder?

—Nuestra campaña se centra en explicar nuestro proyecto. Lo de Vox fue lo que ocurrió, pactamos un gobierno y a mitad de legislatura rompieron el pacto y dejaron tirados a sus votantes. En el futuro me gustaría tener una mayoría absoluta que nos permita gobernar. Si los ciudadanos deciden que hay que dialogar, ya decimos que no al sanchismo de Castilla y León, porque no son de fiar. Y cualquier otra posibilidad pasa por dar soluciones a los problemas. Priorizar los servicios públicos y una política económica que nos permita seguir creciendo, crear empleo y atraer población. Será un acuerdo para cuatro años y vamos a exigir responsabilidad. Estableceremos cláusulas que obliguen al compromiso de las otras fuerzas políticas. Puede haber discusiones y dificultades, pero no inventarse excusas.

—En las negociaciones con Vox, ¿va a ser Génova quien ponga las condiciones y decida los acuerdos que se alcancen en Castilla y León?

—No sé lo que pasa en otras autonomías, cada una es distinta. Pero en las cuestiones que afectan a Castilla y León quienes vamos a negociar seremos las personas que estamos en Castilla y León.

—El leonesismo es una reivindicación de miles de ciudadanos de la provincia, ¿cómo gestiona desde su gobierno estas distintas sensibilidades, esa sensación de agravio histórico?

—Respeto profundamente los sentimientos de todas las personas. Y mis compañeros del PP en León son más leoneses que nadie, ellos saben perfectamente que lo que necesita esta tierra son proyectos de futuro. Los que hemos explicado en esta campaña. Oportunidades. Vamos a seguir trabajando en esta línea para crear riqueza, empleo y atraer más población. Ahí está el suelo industrial, o la Facultad de Medicina.

—La figura de Juan Carlos Suárez-Quiñones es una de las más cuestionadas en esta campaña, por los incendios de este verano. ¿Sigue contando con él para su proyecto de futuro?

— El futuro no está escrito, ni en el gobierno ni en el partido. Pero Juan Carlos Suárez-Quiñones no solo es mi amigo, sino que cuenta con mi cariño y mi reconocimiento. Por eso sigue como consejero. Desde el primer momento estuvo en el operativo de incendios, como yo, aunque era periodo vacacional. Se organizó el mayor operativo que ha tenido nuestra Comunidad, uno de los más grandes de España. Fueron capaces de apagar 350 incendios en 20 días, pese a la excepcionalidad de las circunstancias meteorológicas, que se prolongaron durante muchísimos días. Después hemos hecho un análisis, incrementado de 80 a 120 millones de euros la prevención, implementado un sistema para potenciar la ganadería extensiva, un operativo que funciona todo el año. Y vamos a reforzar con más medios personales y tecnológicos, además de avanzar con las diputaciones en los anillos de seguridad de las poblaciones. Nos gustaría haber contado con el apoyo de Vox y del PSOE cuando presentamos en las Cortes los decretos para avanzar en estos aspectos.

—Tiene uno de sus grandes retos en la sanidad, sobre todo en el medio rural y en El Bierzo, con déficit de profesionales. ¿Qué propone para ocupar los puestos de difícil cobertura?

—El sistema sanitario que tiene León, y El Bierzo, es de primera división. El segundo mejor en satisfacción del ámbito nacional. Ha habido problemas puntuales, como en Oncología en El Bierzo; pero ya tenemos cuatro médicos, y tres han venido de fuera de la Comunidad. Eso quiere decir que somos capaces de atraer talento. Es verdad que hay falta de profesionales, de especialistas, y la culpable es la ministra de Sanidad, que provoca una huelga de médicos. La realidad es que el Hospital de León ha hecho un esfuerzo muy importante, por ejemplo con las salas blancas. Y también es uno de los hospitales donde se ha hecho una renovación tecnológica más importante en la Comunidad. En El Bierzo habrá una unidad de radioterapia pública, aunque ya hay una concertada; y ya existe una unidad de ictus. También cuenta con un robot Da Vinci quirúrgico. Y nos volcamos en dotar de tecnología puntera, pero sin olvidar a los profesionales. Porque al final hay algo que no pueden sustituir las máquinas, que es un profesional que agarre la mano de un paciente y le diga que esté tranquilo, porque está en buenas manos.

—Pero en el medio rural, en consultorios más pequeños, se denuncia constantemente la falta de servicios y profesionales.

—Tenemos unos 3.000 consultorios, muchas veces no es un problema permanente. Sí puntual, aunque dé la sensación de que se prolonga. Necesitamos más especialistas, médicos de Atención Primaria. Pero avanzamos en temas importantes, como dotar a todas las provincias de un helicóptero de emergencias. En León va a haber dos, la única provincia que los tendrá. Porque hay que proteger a las personas del mundo rural. Para eso tenemos 700 ambulancias, que se incrementarán en más de 150. Todos los centros de salud rurales con atención continuada tendrán ambulancia de soporte vital básico, para garantizar la rapidez en la atención.

—La reconversión de las cuencas mineras ha sido un fracaso, y ahora se cuestionan los nuevos proyectos de energías renovables. ¿Qué modelo de energético debería tener León, y Castilla y León?

—Totalmente de acuerdo. El cierre por parte del Gobierno de España tiene nombre, es Teresa Ribera. Se cerraron las minas y las térmicas sin tener una alternativa industrial, se lo dijimos muchas veces. Ahora el modelo energético tiene que ser nacional. Castilla y León ha hecho una apuesta clara por las renovables, somos líderes en esta generación. Lo que está claro es que la energía no puede pasar de largo por esta tierra. No puede ocurrir como con las minas, las térmicas, las hidráulicas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de nuestra historia, y eso tiene que servir para que haya proyectos industriales en nuestro territorio. Por eso hemos planteado un suelo industrial que sea capaz de atraer empresas, y que esa energía que genera nuestro territorio sea el elemento para alimentarlas. Le hemos pedido al Gobierno de España dos cosas: que haya una planificación de infraestructuras energéticas y que mejore la normativa de autoconsumo, que vaya más allá de los hogares y que alcance al tejido industrial. Queremos una normativa especial en este sentido que nos sirva para atraer empresas. Para que la energía que se genera aquí ancle aquí emprendimiento. Desarrollamos suelo industrial de calidad, a bajo precio, y queremos contar con esa energía verde, tan cotizada en España y en Europa.

—Lo cierto es que las infraestructuras que se piden al Gobierno tardan años en desarrollarse, y la saturación de las redes eléctricas está bloqueando ya proyectos inversores en León.

—Está impidiendo la inversión de en torno a 40.000 millones de euros de muchos proyectos. No pocos en León, que por confidencialidad no puedo contar, pero que son importantes. Lo hablamos con Teresa Ribera hace más de dos años, pero no se ha hecho nada. Ahora quiero mirar al futuro, que el Gobierno adopte decisiones. No es un problema solo de León.

—Usted se ha unido con los presidentes de Galicia y Asturias para exigir el avance del Corredor Atlántico. ¿No tiene suficiente fuerza el Noroeste para conseguir que se atiendan sus necesidades?

—Lo hemos reivindicado, no queremos una España a dos velocidades. Lo lamentable es que un paisano de nuestra tierra (en referencia al ministro Óscar Puente), que debería conocer nuestras preocupaciones, no las atienda. Por encima de los colores políticos. Pero estamos todos unidos, hablamos el mismo lenguaje en este tema. Y el Gobierno de España no acaba de tomárselo en serio.

—Ha comprometido nuevos servicios gratis, aunque ni siquiera hay presupuestos. ¿De dónde sale lo que plantean financiar desde las arcas públicas?

—Algunos de los proyectos ya estaban implantados antes de la campaña electoral. Lo que necesitamos es una política económica que nos haga crecer, entonces podremos bajar los impuestos. Con eso se llena el bolsillo de los ciudadanos, y eso también nos hace crecer. Y si atraemos empresas que contraten a más trabajadores y aumenta la población y el consumo, se crea un círculo virtuoso de la economía. Esa recaudación nos ayudará a pagar la educación, el transporte público, las matrículas de la universidad, el carnet de conducir a los jóvenes, la rehabilitación en las viviendas de las personas mayores,…

—Más allá del pulso de campaña con Vox, los inmigrantes son también los nuevos cotizantes, cubren empleos que si no tendrían problemas para ocuparse y sostienen el desplome demográfico. ¿En qué basa su política de regulación e integración de estos colectivos?

—La inmigración tiene que ser regulada y ordenada. Los que vienen a trabajar y vienen a cumplir la ley bienvenidos sean. Para eso estamos dimensionando los servicios públicos, para que tengan empleo y sus hijos tengan educación, son elementos importantes para la integración. Cuando el idioma y la cultura es más cercana esto es más fácil. Por cierto, nuestra política en este aspecto es la misma cuando estamos en un gobierno en solitario que cuando estábamos con Vox.

—Han desarrollado una campaña con multitud de mensajes en muchos sitios. ¿Cómo llegan ahora al elector, ha cambiado la forma de comunicarse?

—Tenemos por costumbre llegar a los 2.248 ayuntamientos, a todos los rincones de la Comunidad. Y hemos estado siempre, en los últimos cuatro años, no sólo en estos quince días. Después del 15 de marzo seguiremos estando. Otros desaparecerán.

—¿Ha sabido transmitir suficientemente el trabajo hecho estos años, o el ruido político no deja ver lo realizado?

—Lo hemos intentado. Somos el único partido que tiene cuatro años de gobierno a sus espaldas. Y el único que tiene un proyecto de futuro para nuestra tierra.

—¿Ve estas elecciones como realmente autonómicas, o un ejercicio de pulso nacional?

—Me gustaría que hubiera un debate serio, reflexivo, un diálogo con los habitantes de cada localidad. Siempre estoy hablando de Castilla y León. En algún momento hay que hablar de cuestiones puntuales, pero nos centramos en nuestra tierra.

«Primero nos ocuparemos de los leoneses, luego del partido» —El PP de León está dirigido por una gestora, ¿cuándo será el congreso provincial? ¿Dependerán los nuevos liderazgos del resultado de las urnas autonómicas?

-A esto último, no. La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, ha sido llamada para ser portavoz en el Congreso de los Diputados, y lo está haciendo muy bien. A consencuencia de eso, después de una reflexión, se eligió a Juan Carlos Suárez-Quiñones para aglutinar y ser capaces de encajar todas las sensibilidades del PP en León. Lo que quieren los leoneses es que nos preocupemos de sus problemas, no de los asuntos del partido. Cuando se cierre el ciclo electoral nos dedicaremos a atender primero los problemas de los ciudadanos. Después ya nos preocuparemos de los del partido.