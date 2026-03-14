El cociente del último procurador y las siglas runner up

El reparto del último procurador tiene en ascuas en estas elecciones a los estrategas de los partidos políticos con opciones a destacar en las urnas, en la circunscripción electoral de la provincia leonesa. Eran otros tiempos cuando las siglas dominantes acaparaban el cierre del último procurador gracias a márgenes muy estrechos de sufragios. En seis provincias de la comunidad autónoma (León, entre ellas) el PP ganó ese último representante. Vuelve a ganar protagonismo en las predicciones el cambio de rol con el partido ruuner up, el que se coloca inmediatamente después en esa carrera por el cociente decisivo. Nada de lo que mostraron las encuestas de cara a la cita electoral de mañana hace prever una resolución similar a la de otras elecciones. Los cuatro partidos con una tendencia de voto tan alta que deshace ese pronóstico.