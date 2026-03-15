Biológicas dedica un laboratorio a Ignacio Zarra

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La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León ha dedicado el laboratorio de prácticas del área de Fisiología Vegetal al doctor Ignacio Zarra (1951-2019), quien fue el primer catedrático de esta disciplina en la institución y una figura clave en el desarrollo de estos estudios en la universidad.

La iniciativa, aprobada en Junta de Facultad a propuesta del área de Fisiología Vegetal, reconoce la trayectoria académica y científica del profesor Zarra, así como su contribución a la consolidación de la investigación y la docencia en este ámbito dentro de la Universidad de León.

Para ello, se celebró un acto conmemorativo, que culminó con el descubrimiento de una placa identificativa a la entrada del laboratorio, que desde ahora pasa a denominarse «Laboratorio Dr. Ignacio Zarra». El acto estuvo presidido por la decana de la Facultad, Laura López Campano, y contó con la presencia de la doctora Gloria Revilla, viuda del profesor Zarra, además de numerosos profesores, investigadores y estudiantes de la Facultad de Biológicas.