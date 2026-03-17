Hoy arranca la matrícula para el próximo curso con 7 colegios de León que resisten con tres aulas por curso

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Hoy arranca la campaña de matriculación de cara al próximo curso. Un proceso en el que los padres eligen el centro educativo en el que se formará su hijo, generalmente, hasta acabar la Primaria en el caso de los públicos. En la capital leonesa, cinco son los colegios que pese al descenso de la natalidad y al empuje de la concertada conservan aún lo que en el argot educativo se conoce como línea 3, es decir, que tienen tres clases por cada curso.

La bajada de la natalidad de la última década ha hecho mella en las aulas, pese a la escolarización gratuita del primer ciclo de Infantil, para niños de 0 a 3 años, o la bajada de la ratio, que pactaron hace tres años los sindicatos con la Junta y que han aceptado los públicos que limitan a 20 el número de alumnos por aula. Los concertados, en la mayoría de los casos no han asumido esta medida, salvo pequeños ajustes.

El Camino del Norte, La Palomera, el Luis Vives, el Quevedo y San Claudio son los tres centros de la capital leonesa que siguen ofertando tres aulas para los niños de 3 años, edad en la que se escolariza casi al 100% a los niños, a pesar de que la obligatoriedad no es hasta los 6 años, en primero de Primaria. En los concertados, tan sólo dos colegios mantienen la línea 3, Jesuitas y el Leonés de Jesús Maestro, con 75 plazas por curso.

Los niños nacidos en 2023, cuando hubo un ligero repunte en la provincia y se superaron los 2.170 nacimientos, son los que se matricularán para iniciar el próximo mes de septiembre en el segundo ciclo de Infantil, aunque ya desde el curso 24/25 se extendió la gratuidad de 0 a 2 años en los propios colegios, pero también a través de acuerdos con guarderías municipales y privadas. El proceso para matricular a los niños más pequeños, los del primer ciclo de Infantil, se realizará en la misma fecha que el resto del alumnado.

En la capital leonesa, de los catorce centros educativos públicos existentes, la mitad ofrecen los tres cursos para los alumnos de 0 a 2 años, aunque en este caso la ratio es más baja y diferente en cada uno de ellos para poder atender las necesidades concretas de cada edad. Son las Anejas, el Antonio Valbuena, el González de Lama, el Javier, La Granja, el Ponce de León y el San Isidoro. El San Claudio y el Luis Vives cuentan con el último curso de este ciclo, para los niños de 2 años. En Armunia, perteneciente al Ayuntamiento de León, el Gumersindo, el Padre Majón y el Lope de Vega, cuenta con un aula y este último centro también cuenta con la oferta de 0 a 2 años.

En la provincia

Frente a la situación que se da en la ciudad de León o Ponferrada y Astorga y La Bañeza, donde también hay centros concertados, en el resto de la provincia son los colegios públicos los que atienden el servicio educativo. En la mayoría de los casos agrupados en Centros Rurales Agrupados que se concentran en las cabeceras de municipios a donde acuden todos los niños.

En la capital berciana ya no queda ningún centro educativo que mantenga la línea 3, con lo que los cinco públicos y los dos concertados de la capital leonesa son los únicos que resisten en este complejo contexto educativo.

El bajón de la natalidad y el abandono del medio rural, con una provincia tan extensa como la leonesa, hace que las plazas ofertadas para el alumnado doblen la matrícula, aunque existe el compromiso autonómico de mantener, incluso, aulas con tan sólo tres estudiantes para garantizar la educación en los pueblos y, a su vez, ser un servicio más para ayudar a fijar población.

Hoy arranca el plazo para presentar la solicitud Hoy arranca el proceso de matrícula para solicitar plaza para el próximo curso escolar, que comenzará en septiembre. En él deben participar las familias que matriculen a sus hijos por primera vez y también aquellas que quieran cambiar de centro educativo. El proceso de admisión se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, en el caso de la Educación Infantil de 0 a 3 años, además de los centros dependientes de la Junta de Castilla y León, incluye también a los de las corporaciones locales y escuelas privadas que estén adheridos a la oferta gratuita de plazas en estas enseñanzas. Presentación de solicitudesLas familias deberán presentar la solicitd desde hoy hasta el 8 de abril hasta las 14.00 horas. En la solicitud deben incluir, por orden de preferencia, hasta siete centros. BaremoLa Consejería de Educación publicará el baremo provisional el 14 de mayo y abrirá un periodo de reclamaciones que se extederá del 15 al 21 del mismo mes. Disolver empatesEn caso de que en un centro haya más alumnos que plazas, el 29 de mayo, a las 10.00 horas se realizará un sorteo público en la sala de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa del que se sacará un número que determinará el orden en el proceso de matrícula. Listados definitivosLas familias sabrá el 24 de junio qué centro les ha correspondido. MatriculaciónEl plazo para formalizar la matrícula en el centro asignado será del 24 al 30 de junio, ambos inclusive para los dos ciclos de Educación Infantil y Educación Primaria. En el caso de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se contarán doce hábiles a contar desde el 24 de junio de 2026. admisión excepcionalLa admisión fuera del proceso ordinario será del 14 de julio al 28 de agosto; las vacantes se sabrán el 13 de julio y el 1 de septiembre. El sorteo será el 1 de septiembre y la adjudicación definitiva el día 4.

Una solicitud, en el centro de primera opción, y 'online'

La Consejería de Educación apuesta desde hace años porque las familias presenten la solicitud para el proceso de matrícula en los centros educativos de forma telemática. Así, precisan que tan sólo se debe acudir a los centros a la Dirección Provincial de Educación en caso de que «resulte imposible» presentarla a través del formulario que ofrece desde su web. Tan sólo se podrá presentar una única solicitud por alumno y siempre en el centro que se haya solicitado en primera opción. La solicitud deberá se presentada por uno de los padres y, entre la documentación a presentar, una fotocopia del libro de familia, documentación si es necesario de los alumnos que ya están matriculados en el mismo centro o la información de la renta anual de la familia, si fuera precisa.