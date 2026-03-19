La selectividad de la FP empuja el acceso a unos estudios que avanzan en alumnado en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Formación Profesional ha dejado de ser el patito feo educativo, lo confirman tanto el aumento de alumnos matriculados en los ciclos, más de 9.300 este curso en León, como la demanda de las empresas, con la mitad de las ofertas de empleo reclamando estos perfiles. La Junta abrirá en unas semanas el proceso de matrícula para estudiar los ciclos de FP de cara al curso que viene, pero existe otra alternativa para aquellos que quieran iniciar alguno de estos títulos, pero carezcan de los requisitos académicos previos que se exigen para acceder al grado medio o al grado superior.

Como si se tratara de una selectividad para acceder a la Universidad, existe la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior. Una prueba que este año ha cambiado para estructurar los diferentes exámenes en base a competencias y que se celebrará en León y Ponferrada el 16 de junio. Hasta ahora se hacía por materias, asignaturas. Es decir, el actual modelo apuesta por lo que popularmente se conoce como el «saber hacer».

El año pasado se presentaron en la provincia de León 208 personas, de los que 168 aspiraban a entrar a un Grado Medio y 40 a un ciclo de Grado Superior. Más de la mitad de los que se presentan aprueban. Y el número de inscritos en la prueba «va al alza», según destacan algunas fuentes educativas, que ligan este incremento a la alta demanda de estos estudios y a su gran capacidad para insertar al estudiante en el mercado laboral. La tendencia se centra sobre todo en el acceso a los ciclos de grado medio, ya que si se consigue esta titulación se puede acceder directamente a un título de grado superior.

El perfil de los que se matriculan en estas pruebas es tan diverso como el alumnado actual de la Formación Profesional, tanto jóvenes como mayores de 50 años que no completaron sus estudios y que ahora deciden reengancharse al sistema educativo para obtener un título y encontrar un trabajo o mejorar en su puesto laboral.

Para poder presentarse a esta prueba, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos. En el caso del Grado Medio, tener como mínimo 17 años y no contar con los requisitos académicos directos, es decir, el título de la ESO o una FP Básica. En el caso de acceder a los de ciclo superior, serán 19 años y el Bachillerato o un ciclo de grado medio.

La validez de las pruebas es de carácter estatal, es decir, el alumno puede superarla aquí para acceder a un instituto de cualquier otra comunidad. Además, deben abonar una tasa de 15 y 20 euros, en función de si para el grado medio o el superior.