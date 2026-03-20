«La guerra, dependiendo de lo que dure, será fuente de oportunidades"

La responsable de Ventas de Fidelity International, Silvia Merino, considera que la duración de la guerra «será fundamental para determinar el papel de los bancos y las economías, pero también generará una fuente de oportunidades».

Merino protagonizó ayer la conferencia ‘Las claves para invertir en el momento actual del ciclo’, celebrada en el Club de Prensa de Diario de León, de la mano de Andbank y El Inversor inquieto.

María Jesús Soto, directora de Andbank introdujo el acto con una presentación de la gestora, «una de las más afamadas y activas» del país: «Raro es el cliente nuestro que no tiene algo con ellos». Comparó la situación de crisis energética actual con la de 2022 «aunque todos los años pasa algo» y recordó que «es algo que afecta a la componente psicológica. Habló también del «riesgo del mercado de crédito» y la potencialidad de una crisis financiera.

El impacto de la guerra, según Merino, no ha alterado la percepción optimista de Fidelity: «Es una fuente de oportunidades» con menos crecimiento y más inflación. «La duración del conflicto es clave, porque eso incidirá en el papel de los bancos y en el crecimiento de las economías». Estados Unidos «por ser exportador», no es la región más afectada. «Europa sí, porque somos muchos importadores».

El contexo de mercado era «resiliente» y con pronósticos de crecimiento positivo y con inflación a la baja. «Es una evidencia que el precio ha subido, pero la realidad es que la duración será la clave», señaló la conferenciante.

Para Soto «el mercado no es un drama porque hay la esperanza de que la guerra no se deteriore». Merino entiende que la volatilidad del mercado está en consonancia con la inversión. «Debe ser una parte más de las que nos acompañan, a mayores sacudidas de mercado, mayores oportunidades. Hay que identificar el momento adecuado con un foco de largo plazo».

El análisis de las rentabilidades depara que «perderse los mejores días de bolsa penaliza las inversiones. La volatilidad hay que saber lidiarla», dijo Merino. «Cuando elaboramos las carteras trabajamos en el horizonte temporal», apuntó Soto.

De los aranceles «se ha pasado a la fragmengtación estratégica», dijo Merino. «Hay claros ganadores y claros perdedores, se llevan la peor parte las economías más expuestas y que tienen peores servicios militares». Asia «sería la región más vulnerable», desde el punto de vista de la conferenciante. «Europa y China se verían muy afectadas», recalcó. «Abrir el Estrecho de Ormuz es una de las claves». Para Estados Unidos vaticinó una caída de tipos de interés en 2026 y otra en 2027. «Europa ha trabajado por tener una base más diversificada en la importación de gas».

La estacionalidad es una clave «porque dependiendo de la época del año en la que pasan las cosas, tiene más o menos trascendencia». En cuanto al crédito privado «que no tiene nada que ver con la renta fija» se ha acelerado mucho desde 2024. «Tiene una liquidez muy diferente y no está sujeto a las valoraciones diarias», dijo Merino. «La solvencia a veces genera dudas, pero esto no es el 2008. Hay que vigilar, de todas formas», advirtió.

«Si esto se va de las manos podría ocurrir la primera quiebra de la historia de una aseguradora".

«Perderse los mejores días de bolsa penaliza las inversiones. La volatilidad hay que saber lidiarla»«La solvencia a veces genera dudas, pero esto no es el 2008. Hay que vigilar, de todas formas», advirtió