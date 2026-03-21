El Común llama a la Universidad de León a igualar criterios en las notas Erasmus

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La nota de los universitarios que se van de Erasmus varía en función de donde estudien, no sólo respecto a la universidad extranjera o de la propia Castilla y León, sino también en función de la facultad o escuela en la que cursen sus estudios. El Procurador del Común ha analizado con detalle esta situación en las universidades públicas de la Comunidad y incluso reclama que se unifiquen criterios e, incluso, hace un llamamiento a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para que fije unos «criterios comunes» que permitan garantizar «una mayor equidad, claridad y seguridad jurídica» para el estudiante y para el resto de la comunidad universitaria.

En el análisis del Procurador del Común, la Universidad de León no es de las peor paradas. En todas las facultades y escuelas se sigue un procedimiento común para la conversión de las calificaciones procedentes de instituciones extranjeras. Sin embargo, el Procurador, Tomás Quintan, hace un llamamiento a la institución académica leonesa en la que se «prima la equivalencia proporcionada por el centro extranjero de destino del estudiante», lo que genera en la práctica una gran casuística.

La Universidad de León, según recoge en su resolución Tomás Quintana, concreta en su normativa ese «uso prioritario» de la equivalencia proporcionada que además «se aplica siempre». Esta situación, por lo tanto, como señala el Procurador del Común genera una gran variedad de casos en función de dónde se haya ido a estudiar el universitario leonés que, puede perjudicar o mejorar la nota respecto a otro que haya tenido otro destino.

La resolución del Procurador del Común incide en que tras analizar la información proporcionada por las cuatro universidades públicas de Castilla y León se da «una variedad de situaciones» que van desde la utilización de una tabla reconocimiento unificada aprobada por el Consejo de Gobierno y aplicada en todos los centros, como sería el caso de la Universidad de Burgos, hasta la existencia de una tabla y unos cirterios previamente establecidos, como el caso de Salamanca hasta la aplicación de unos criterios comunes pero a los que se da prioridad a la equivalencia proporcionada por el centro extranjero, que sería el caso de León, y finalmente, la aplicación de diferentes sistemas de conversión en los centros de una misma universidad, como ocurre en Valladolid, lo que motivó la queja de un estudiante y que ha desencadenado en la resolución completa del Procurador del Común atendiendo a la situación de las cuatro instituciones educativas.

«Resulta prioritario que, como mínimo, se garantice una homoegeneidad de criterios en todas las facultades y escuelas de una misma universidad», reclama Quintana —haciendo hincapié eso sí en la singularidad de algunas titulaciones—, para añadir que también sería «deseable» la unificación de criterios de conversión de calificaciones obtenidas en el extranjero con un carácter más general" algo que eleva al marco de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, pero también a nivel nacional en el marco de la conferencia de rectores. Apela el Procurador del Común de esta manera a conseguir unas puntuaciones más igualitarias para todos los estudiantes, en el marco autonómico y en el nacional.