Los expertos Francisco Martín y José Miguel Viñas de Meteored desvelan qué tiempo hará en León en Semana Santa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La capital leonesa se prepara para celebrar su Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril) con un tiempo más fresco de lo habitual y una probabilidad creciente de precipitaciones en la segunda mitad de la semana, según las primeras tendencias avanzadas por los expertos de Meteored España.

Los meteorólogos José Miguel Viñas, Francisco Martín, Andrea Danta y el climatólogo Samuel Biener presentaron ayer en un webinar la previsión preliminar para estas fechas. Aunque aún se trata de tendencias con elevada incertidumbre, el modelo europeo apunta a una atmósfera muy dinámica y sin patrón estable dominante.

Previsión detallada para León

Las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores normales para principios de abril: máximas de entre 11 y 14 ºC.

Mínimas entre 0 y 5 ºC, con posibles heladas débiles en zonas más elevadas de la provincia durante las madrugadas.

Domingo de Ramos (29 marzo):

Intervalos de nubes y claros, máxima alrededor de 14 ºC. Buenas condiciones para la bendición de las palmas.

Lunes Santo (30 marzo):



Parcialmente soleado, 11 ºC de máxima.

Martes Santo (31 marzo):

Más cubierto, 12 ºC.

Miércoles Santo (1 abril)

Nubes y claros, 13 ºC.

Jueves Santo (2 abril)

Bastante nuboso con posibilidad de lluvia.

Viernes Santo (3 abril)

Cielos nublados y opción de precipitaciones, justo en una de las jornadas con mayor afluencia de público y procesiones emblemáticas.

Sábado Santo (4 abril) y Domingo de Resurrección (5 abril)

Ambiente nublado, con máximas en torno a 12-13 ºC.

El viento no se espera muy intenso, pero la nubosidad y las bajas temperaturas aumentarán la sensación de frío, especialmente por la noche y a primera hora.

Contexto nacional y factores meteorológicos

A nivel peninsular, Meteored anticipa un escenario variable e inestable, con lluvias irregulares y más probables en la vertiente cantábrica (donde se incluye León), Pirineos y zonas del Mediterráneo. En el oeste peninsular las precipitaciones tenderán a ser más escasas.Los expertos explican este patrón por un invierno muy húmedo con suelos saturados.

El vórtice polar debilitado tras dos calentamientos súbitos estratosféricos, que favorece el bloqueo escandinavo y entradas de aire frío.

La presencia habitual de danas (depresiones aisladas en altura) en marzo y abril, que pueden generar chubascos localmente intensos.

Francisco Martín destacó que el cambio climático intensifica la capacidad de la atmósfera para retener humedad, mientras José Miguel Viñas señaló que los cambios de tiempo llegarán principalmente desde el norte, con posible ambiente invernal en zonas de montaña al inicio de la semana.Samuel Biener recordó que la Semana Santa 2026 se celebra relativamente pronto, coincidiendo con una primavera de alta variabilidad atmosférica.

Dado que quedan cinco días para el Domingo de Ramos y la incertidumbre es alta, los organizadores de las procesiones y los visitantes deben consultar las actualizaciones diarias en Meteored, Aemet u otras fuentes fiables.