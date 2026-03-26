Atención Primaria ‘resetea’ los centros de salud de León con un plan de choque de casi 2 M€

La metamorfosis de los centros de salud de León toma impulso con un plan de choque de casi 2 millones de euros para enterrar el concepto de espacios grises y funcionales.

El espejo de la gran transformación que se avecina se fija en los ambulatorios inaugurados recientemente en la capital y su alfoz, como el de Pinilla (julio de 2025), referente de la geotermia y la biomasa tras la reforma de sus 1.500 metros cuadrados, o las instalaciones de El Ejido (septiembre de 2023), que siguen asombrando por su cubierta vegetal, una joya de la arquitectura bioclimática que purifica el aire del barrio y garantiza un aislamiento térmico natural.

La pretensión es «elevar el estándar de confort y crear entornos de trabajo óptimos para los profesionales y espacios más humanos y acogedores para los pacientes», indican fuentes sanitarias. Por eso no se trata solo de una mano de pintura, sino de una reconfiguración del sistema que combina el mantenimiento ágil de estas sedes con proyectos de mayor envergadura. La estrategia se divide en dos frentes.

De un lado, un plan de obras urgentes de 150.000 euros que permite los cambios «a pie de calle» que el usuario nota al entrar y que ha llevado a renovar las ventanas del centro de salud de Cistierna, suprimir mamparas en las salas de espera, habilitar habitaciones para el personal de guardia y una nueva área de matrona para mayor privacidad.

En esa línea, en las instalaciones de La Bañeza se está construyendo la sala de lactancia, un nuevo mostrador de atención y un área de pediatría revitalizada y en Ribera-Órbigo y Matallana se plantean mejoras estéticas en las zonas comunes y accesos exteriores para un entorno más humanizado. En otros dos ambulatorios la proyección pasa por reorganizar los espacios para ganar zonas de atención. Es el caso de Eras de Renueva, que engullirá una partida de 62.346 € para ganar 7 nuevas consultas de médico y enfermera en la planta de arriba y una sala polivalente en respuesta al sistema de trabajo de 4 mañanas y una tarde.

Y también el de La Palomera, donde la reforma ya ha permitido recuperar 150 m² para un área de Pediatría independiente que evita el contacto de los niños con las zonas de adultos y ahora inicia la segunda fase para acoplar una treintena de consultas de las unidades funcionales.

Con la sala de lactancia en La Bañeza, el ala pediátrica en La Palomera o la sala de matrona en Cistierna, Primaria redefine la humanización sanitaria

El otro pilar del plan de modernización es la apuesta por la sostenibilidad energética con 1,8 M€. Sanidad, a través del protocolo firmado con el Ente Regional de la Energía (Eren), pone el foco en el autoconsumo para reducir la factura eléctrica y las emisiones.

En León, el despliegue de placas fotovoltaicas es inminente y prioriza inicialmente siete ambulatorios y dos centros hospitalarios (Monte San Isidro y Santa Isabel) que encabezan esta transición verde. El de Eras (227.000 €) para alcanzar una potencia de 0,39 megavatios; La Palomera, integrado en la planificación de eficiencia energética por su alto consumo tras la ampliación de pediatría; José Aguado, crítico por su volumen de pacientes y servicios de especialidades; Astorga; La Bañeza, que también aprovechará las reformas actuales en pediatría y lactancia para integrar la mejora eléctrica; Valencia de Don Juan, que incorporó una sala con equipo de radiología; y Bembibre/Villablino, para cubrir las zonas periféricas de gran consumo.

El espejo de la metamorfosis que se avecina se fija en los nuevos ambulatorios de Pinilla y El Ejido, con cubierta verde y biomasa

Todos ellos no fueron elegidos al azar, sino tras un análisis de consumo de 349 edificios en toda la comunidad que prioriza la mayor actividad administrativa y asistencial en horas diurnas (máximo aprovechamiento solar) y disponer de cubiertas amplias y accesibles para la instalación de los paneles.

Sacyl espera que estas instalaciones en León contribuyan al ahorro global de 2,25 millones de euros al año en la factura eléctrica.

Además, la gerencia de Atención Primaria prevé desplegar una nueva planificación de reformas proactiva, de modo que no haya que esperar a que un centro de salud se deteriore para actuar y se pueda fijar un calendario de necesidades técnicas previas. Tanto el plan de reformas como las de eficiencia energética se irán aplicando al resto de ambulatorios para que entrar a un centro de salud sea acceder a un espacio de «vanguardia, luminoso y, sobre todo, humano», destacan desde Primaria.