Dámaso Merino abre tras la caída de la casona

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Apurando los tiempos, la calle Dámaso Merino ha vuelto a abrirse al paso de los peatones después de que el pasado 14 de marzo se derrumbara la casona solariega de esta popular calle que conecta la calle Cervantes con la Catedral. Este fue el segundo derrumbe, ya había ocurrido en 2011, y ahora los propietarios han asumido las obras de urgencia en este inmueble de 400 años y poder abrir esta vía para la Semana Santa, cuando el barrio de Santa Marina bulle con leoneses y turistas. La casona acumula informes desde 2011, a la espera de poder justificar el derribo.