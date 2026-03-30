La vaca vestida de flores a la puerta del matadero

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La ciudad de los leones rampantes en las rotondas eligió una vaca para presidir la peana central de la circular de la carretera del matadero; no es una vaca cualquiera, con sus flores estampadas y la medalla que distingue a los bovinos de clase alta que pastan en los prados alpinos frente al cencerro proletario de las del terruño y el monte bajo. A falta de explicaciones del alto comisionado que decide la temática del mobiliario urbano, incluidas las estatuas, la vaca ante el matadero empieza a tomar recorrido entre los influyentes creadores de opinión que inundan las redes sociales; primero, por la prestancia del ajuar, con sus motivos florales que valen igual para un rumiante del circo sostenible que para una protesta anti belicista. La sección crítica se pregunta la razón por la que colocaron al bovino y no un cerdo o un cordero.