Educación cierra la guerra bilingüe: si se escoge para ir a la ESO, se estudiará

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Educación ha adoptado una decisión salomónica para cerrar la crisis del bilingüismo que se ha abierto en el proceso de matrícula de cara al próximo curso: aplicar la normativa de forma «literal». De este modo, deja sin efecto los cambios aplicados e informados a los padres el pasado día 24 y, a partir de ahora, marcar la casilla del bilingüismo exigirá continuar en este itinerario al entrar en la Secundaria.

La guerra abierta por las familias, en un bando las que abandonaron el bilingüismo y en el otro las que decidieron continuar con él en el Colegio de La Granja, se centra, principalmente, en el acceso al instituto Lancia, uno de los que tiene más demanda en la capital leonesa. Como el resto de los institutos leoneses están tipificado como bilingüe, con lo que se da prioridad a los alumnos que entran por este itinerario. Algo que hasta ahora no había generado problemas porque todo el alumnado entraba en bloque por esta vía.

Tras la presión de las familias, tres centros consiguieron que el itinerario bilingüe sea optativo: Las Anejas, La Palomera y La Granja. El problema está en este último que tiene como uno de sus centros adscritos el Lancia. Las familias que descartaron que sus hijos estudiase dos o tres materias en inglés fueron las primeras en salir a la palestra y denunciaron que se sentían «discriminadas» en el baremo que se aplicaba en el instituto para dar el cambio a la ESO, donde se «priorizaba» a los alumnos que marcaban la casilla bilingüe. En este contexto, Educación reunió a las familias de sexto de Primaria del colegio e informó de un cambio para «evitar desigualdades», con lo que las familias bilingües pusieron a su vez el grito en el cielo y criticaron que se alterasen las condiciones una vez iniciado el proceso de matrícula.

Ahora, la decisión es salomónica. Se aplica la normativa que recoge lo siguiente: «El alumnado que obtenga plaza en un centro alegando la continuidad de la enseñanza bilingüe no podrá solicitar posteriormente ser incluido en un grupo no bilingüe cuando en la obtención de dicha plaza haya sido determinante la consideración de la continuidad de dicha enseñanza». La vuelta de tuerca está en que, una vez que el alumnado entra a la Secundaria, comienza el abandono del bilingüismo. De hecho, más del 40% lo abandona en primero y el porcentaje aumenta a medida que se sube de curso, teniendo en cuenta que la selectividad, la prueba de acceso a la Universidad, es completamente en castellano. La normativa también recoge que un alumno no bilingüe no puede marcar este itinerario para acceder al instituto y garantizarse así la plaza, de igual forma que tampoco se puede hacer al revés, marcarlo sólo para acceder y después elegir el itinerario completamente en español.

Fuentes de Educación precisan que el proceso se queda tal y como lo recoge la normativa que regula la admisión a los centros educativos, un proceso que está abierto hasta el próximo 8 de abril.