Los usuarios quieren que Buscyl gestione los billetes de Feve para salvar el tren

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León pedirá la inclusión de los billetes de Feve en el área metropolitana de León y que forme parte de la tarjeta de transporte gratuito del gobierno autonómico. El Buscyl como amparo de un servicio que tiene vías de agua y deterioro en los últimos años, hasta el punto de unir a los usuarios para defender su subsistencia. La del ferrocarril de ancho métrico en León depende de la implicación de las instituciones, según proyecta la plataforma que desde distintos frentes trabaja en mantener viva la conexión, incluido el apéndice del retorno del tren a la estación de Matallana por el pasillo urbano que conecta al apeadero de la Asunción. Esta inclusión del billete del tren de ancho métrico de León en el universo Buscyl forma parte del repertorio de reivindicaciones que ha elaborado la plataforma por el ferrocarril, que acaba de reunirse para planificar su próxima agenda reivindicativa. Acordaron en una reunión reciente nuevas acciones a llevar a cabo en defensa del servicio, entre las que se cita la celebración, en una fecha que está todavía sin determinar, de una marcha entre Guardo (en Palencia) y León durante varios días y con la participación de los pueblos por los que pasa Feve. En la lista de movilizaciones de la plataforma se mantienen los cortes reivindicativos de la avenida Padre Isla, que llevan a cabo cada sábado desde el mes de enero, así como esperar a que se constituya el nuevo Gobierno de la Junta para «exigir la promesa de pedir las transferencias» en la materia al Ejecutivo central. Este planeamiento forma parte de una estrategia central, según el modelo de tren tranvía en Alicante. Los usuarios reclaman al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la gratuidad del servicio para todos los viajeros «debido a la gran cantidad de incidencias» que registra, algo que «ya se hace en Asturias o Cataluña». En León se graban las incidencias desde hace meses.