Lo peor para Feve es que nunca pasa nada

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Han pasado 15 largos años desde que el último tren de vía estrecha llegó a la estación de la calle Padre Isla de León. Desde entonces, se han sucedido todo tipo de episodios, especulaciones y de mensajes, más o menos interesados, con promesas que no han servido de nada. Hace un año —según recuerdan los usuarios del tren que sigue parando en precario en la zona de la Asunción— fueron a Madrid invitados por el Grupo Socialista a reunirse con el diputado leonés Javier Alfonso Cendón. Y desde entonces nada ha cambiado. Lo único que se ha producido en todo este tiempo es que hubo un intento del Ministerio de Transportes para tapar las vías, con el apoyo explícito del alcalde leonés José Antonio Diez, que fue desechado gracias a la presión ciudadana. Por eso, han optado desde la plataforma por intentar liderar las cosas ante el terrible vacío que se genera en las instituciones y también en los partidos políticos. Pretenden la puesta en marcha de una hoja de ruta en la que intentarán implicar al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León que se está ahora negociando. Su propuesta pasa por una asunción de competencias por parte de la administración autonómica para que entre dentro de su sistema de transporte de Buscyl. Buscan que algo se mueva, aunque sólo sean las conciencias.