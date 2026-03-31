'Las 6 de la Suiza', una leonesa: "El indulto no es un regalo, es fruto de una lucha incansable"

Una de las mujeres indultadas del colectivo 'Las 6 de la Suiza' en una concentración de apoyo.DL

"Aún nos cuesta creérnoslo", aseguran Las 6 de la Suiza, entre las que se encuentra una leonesa, a propósito del indulto parcial aprobado este martes por el Consejo de Ministros y Ministras después de un proceso de nueve años.

La medida de gracia, que coincide con los indultos que realiza el Gobierno con motivo de la Semana Santa a petición de diversas cofradías, "no es un regalo; es el fruto de una lucha incansable. Por eso queremos dar las gracias", afirman en sus primeras declaraciones tras la aprobación del indulto. "Nos indultan, sí, pero la represión al sindicalismo y a quienes se organizan sigue vigente", señalan.

Con el decreto se pone fin a la pena de 3 años y seis meses que cumplían en régimen abierto -tercer grado- en Asturias, donde ocurrieron los hechos, desencadenados por las protestas para defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral en 2017.

Las seis sindicalistas -cinco mujeres y un hombre- pertenecían a la organización CNT y fueron condenadas dos años de prisión por el delito de coacciones graves y a un año y seis meses adicionales por un delito contra la administración de justicia, al intentar las condenadas llegar a un acuerdo con el empresario.

A punto de recuperar la 'normalidad' de sus vidas después del largo proceso, han mostrado su gratitud "a quienes llenasteis las calles; a quienes gritasteis “¡6 de Xixón, absolución!” cuando intentaban silenciarnos; a quienes nos abrazasteis sin pedirnos que fuéramos heroínas, a quienes entendisteis que la dignidad no tiene que ser perfecta para ser legítima".

"Queremos agradecer a todas las personas y colectivos que nos acompañaron y sostuvieron durante estos años, tanto a nivel humano como organizativo. Sin vuestro apoyo, hoy esto no existiría", añaden.

Las sindicalistas reivindican la "rabia convertida en organización" como ariete de esta batalla, "lo que nos sostuvo no fue la paciencia" y "lo que nos salvó no fue la esperanza sino el movimiento de solidaridad que se levantó a nuestro alrededor".

Las 6 de la Suiza subrayan que su caso "ha demostrado algo que ya sabíamos: cuando atacan a una, respondemos todas", al tiempo que alientan a no perder los aprendizajes adquiridos en el largo proceso colectivo: "Necesitamos seguir tejiendo la solidaridad y necesitamos hacerlo cada vez mejor".

"Hoy celebramos pero no olvidamos a quienes siguen sufriendo represión. Tampoco que este caso sienta un mal precedente en lo colectivo: hoy se sigue pretendiendo que hacer el sindicalismo sea delito", concluyen.

Sus palabras finales son para recalcar que el indulto es más que una medida de gracia: "Gracias al apoyo mutuo, no pudieron con nosotras. Y que nadie lo dude: tampoco podrán con las que vengan detrás".

La tramitación del indulto partió de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, desde el inicio de las movilizaciones a raíz de la confirmación de la condena por el Tribunal Supremo. El indulto parcial implica que las personas afectadas son eximidas de la condena penal, pero no de las responsabilidades patrimoniales que derivaron de la misma.

En concreto, Las Seis de la Suiza han abonado 125.000 euros en concepto de indemnización a la parte lesionada.

Desde que se inició el proceso judicial y se conoció la sentencia

condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena inapropiada en una democracia.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió con las seis personas condenadas en Asturias, donde se comprometió a que trabajaría para promover desde el Gobierno la medida de gracia para lograr su libertad.

"Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito", defendió Díaz.

La titular de Trabajo apoya y celebra el indulto al tiempo que recuerda que "nadie debe estar en prisión por defender los derechos

laborales". "El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo", ha reivindicado Yolanda Díaz.