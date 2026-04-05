Los bomberos intervienen por el desprendimiento de cascotes en Ordoño II

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Efectivos del cuerpo de Bomberos han intervenido de urgencia durante la jornada de hoy en la céntrica avenida de Ordoño II tras producirse el desprendimiento de varios cascotes desde la fachada de uno de los edificios de la vía. El suceso, aunque aparatoso, se ha saldado sin heridos de gravedad, activando de inmediato el protocolo de seguridad ciudadana en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

La Policía Local se desplazó rápidamente al lugar de los hechos para custodiar el perímetro, procediendo a cortar el paso de peatones en el tramo afectado. Esta medida preventiva ha permitido que los equipos de emergencia trabajaran con margen de maniobra, evitando cualquier riesgo de impacto ante posibles nuevas caídas de material mientras se evaluaba el estado de la estructura.

Durante la intervención, los bomberos se han dividido en dos equipos de trabajo: mientras unos operarios subían para retirar de forma controlada la parte de la fachada que aún revestía peligro de desprendimiento, otros compañeros se encargaban de limpiar los restos de escombros que habían quedado esparcidos sobre la acera.

Afortunadamente, fuentes oficiales confirman que no ha habido que lamentar daños personales significativos. Una vez finalizadas las labores de saneamiento y limpieza, y tras comprobar que no existían más elementos inestables, se espera que la normalidad se restablezca en la zona y se reabra el paso a los viandantes.