El Gobierno impulsa en León la receta electrónica para mutualistas de MUFACE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presentado este martes la implantación de la receta electrónica concertada de MUFACE (SIREM), que es plenamente operativa en Castilla y León desde este 7 de abril, fecha en la que comienza la dispensación de medicamentos en farmacias.

Alaiz Moretón ha estado acompañado de los presidentes del Colegio de Farmacéuticos, Monserrat Ávila, y del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, así como de la directora provincial de MUFACE, Ana Adriana Castellanos. Todos coincidieron en que este sistema supone un avance clave en la digitalización del sistema sanitario y permitirá mejorar la atención a los mutualistas, facilitando el acceso a los tratamientos sin necesidad de recetas en papel.

El subdelegado ha destacado que en la provincia de León actualmente hay 17.255 mutualistas, de los cuales 10.352 pertenecen a entidades concertadas (8.051 titulares y 2.301 beneficiarios). De estos, el 49,23% de los titulares tiene 65 o más años y 4.855 mutualistas residen en municipios de menos de 20.000 habitantes.

“Estos datos reflejan el impacto positivo que tendrá la receta electrónica en personas mayores y en el medio rural, al evitar desplazamientos y simplificar trámites”, ha puntualizado Alaiz Moretón.

La implantación de la receta electrónica ofrece mayor accesibilidad, ya que basta con la tarjeta sanitaria para retirar medicamentos, y permite menos desplazamientos, especialmente para pacientes crónicos. También facilita un mejor control del gasto y uso de medicamentos, gracias a la trazabilidad, y garantiza una mayor seguridad y protección de datos, evitando fraudes asociados al papel.

Estas ventajas se unen a la agilidad administrativa, eliminando burocracia y visados en papel, así como reduciendo el consumo de papel y envíos. Además, permite aprovechar servicios de telemedicina en entidades concertadas como ASISA y ADESLAS, facilitando la atención en zonas rurales.

El despliegue del sistema SIREM es fruto de la colaboración entre MUFACE, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Médicos, las entidades concertadas y la inspección sanitaria.Con la incorporación de Castilla y León, el sistema estará implantado prácticamente en todo el territorio nacional, consolidando un modelo más moderno, eficiente y seguro.

Desde la Subdelegación del Gobierno se anima a los mutualistas a utilizar este sistema, clave para consolidar la transformación digital del Sistema Nacional de Salud y garantizar el máximo aprovechamiento de esta inversión pública.