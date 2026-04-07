El bar sacó del paro a 300 leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León marcó en marzo un descenso del número de parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo. 363 personas salieron de las listas del dempleo en la provincia de León en el último mes (-1,71%) para reducir la cifra de parados hasta las 20.842 personas. Como ya es habitual en la provincia leonesa, es de nuevo el sector servicios el que copa el mayor descenso del número de parados (-305). Le sigue el sector industrial (-42), construcción (-27) y agricultura (-10). En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, León sumó 1.015 cotizantes más en marzo respecto a febrero, un aumento del 0,60%, alcanzando los 169.881 afiliados, de los que 34.229 son autónomos. Son 2.207 afiliados más que hace un año, lo que supone un incremento del 1,32% anual. A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio. El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755). Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%). Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).