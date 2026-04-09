Talan el laurel histórico que simbolizaba el vínculo fundacional entre Roma y León

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En el mes de junio de 2018, el alcalde popular Antonio Silván presidía los actos para conmemorar el ‘Natalicio del águila’, la fundación de la Legio VII Gemina que dio origen a la ciudad. León reconocía a los fundadores de la ciudad, los hombres y sus familias de las legiones VI Victrix y VII Gemina cuando se cumplían 1.950 años desde que el emperador Servio Sulpicio Galba, en el año 68, fundaba la VII Gemina, y más de 2.000 años del asentamiento de la VI Victrix con el emperador Octavio Augusto.

En esa fecha de hace nueve años, el entonces alcalde destapaba en el Centro de Interpretación de León Romano un busto en honor a Galba. Minutos más tarde la comitiva romana se desplazaba a la columna trajana de San Isidoro, donde otra placa, en este caso, reconocía el papel de los hombres que integraron estas dos legiones, así como el de sus familias.

Y junto a la columna emeritense, en el jardín ubicado frente al Palacio del vizconde de Quintanilla de Flórez, un laurel plantado el 10 de junio de 1968 para conmemorar el XIX centenario del nacimiento de la ciudad de León. El laurel llegó a León de manos de Agostino Greggi, representante del alcalde de Roma, con un cesto de tierra del Capitolio de Roma, como un tributo de la ciudad de los Césares, en reconocimiento a su origen romano junto al estuche de la loba capitolina.

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Pues bien, sin saber por qué, el laurel ha sido talado y ahora solo queda el tocón entre las hierbas del jardín. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha denunciado esta situación, otra más que muestra que el PSOE de José Antonio Diez “ha tenido totalmente abandonada la promoción y puesta en valor del pasado romano de la ciudad durante sus años de gobierno, mientras otras ciudades hacen de su legado romano uno de sus principales atractivos turísticos”.

“No sabemos por qué han cortado un elemento que representaba la importante vinculación de nuestra ciudad con Roma. Una planta procedente del Lacio, que se utilizaba para honrar a los emperadores, generales y otros personajes relevantes del Imperio. Una auténtica descortesía contra un regalo realizado por Roma en una efeméride tan importante como fue el 19 centenario de la fundación de la ciudad de León. Un hecho muy grave, como decimos, que esperamos que el equipo de gobierno explique junto a la inmediata reposición con un ejemplar del mismo tipo, aunque ya no sea lo mismo”, finalizó el portavoz popular.