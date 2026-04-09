Una ciclogénesis en el Atlántico trae un cambio radical al tiempo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para un cambio radical en el tiempo. La interacción entre una ciclogénesis explosiva y una Dana provocará un escenario meteorológico complejo en las próximas horas, marcado por un desplome térmico y fenómenos poco habituales, según avanza Meteored.

Tras unos días con temperaturas inusualmente suaves que han alcanzado los 30 °C, la situación dará un giro de 180 grados. Una borrasca profunda, reforzada por la corriente en chorro, está empujando una vaguada de aire polar hacia la península.

Este aire gélido chocará directamente con la masa de aire cálido que arrastra la DANA, generando un frente de gran inestabilidad justo sobre nuestra vertical.

El fenómeno más llamativo será la aparición de lluvias de barro. Mientras la masa polar desciende desde el norte, la Dana situada al sureste de la península sigue bombeando polvo sahariano hacia el interior. La mezcla de estas partículas en suspensión con las precipitaciones previstas provocará que el agua caiga mezclada con tierra, un fenómeno que se mantendrá activo mientras la borrasca interactúa con la corriente en chorro y empuja la vaguada hacia el resto de Europa.

Hacia el final del fin de semana, la situación evolucionará a medida que la Dana se desplace hacia el Mediterráneo. Al interactuar con la vaguada de aire frío, se producirá una nueva ciclogénesis en el área costera, lo que intensificará el transporte de polvo sahariano hacia el este y Baleares, aunque en León el protagonista principal seguirá siendo el desplome térmico provocado por la entrada definitiva del aire polar.