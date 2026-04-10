Modular DS, mejor Startup de la Expo Leóni4 de este año
La empresa leonesa Modular DS, se ha alzado con el premio Startup Leóni4 2026 que se concede en el marco de la Expo Leóni4 Digital & Tech Forum, un encuentro organizado por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León y de la Federación Leonesa de Empresarios, en base a su trayectoria, su proyección internacional y su aportación al ecosistema tecnológico desde León. Fundada en 2022 por Héctor de Prada y David Gómez, Modular DS es una startup especializada en el desarrollo de software SaaS (Software as a Service o software como servicio), orientado a la automatización y gestión centralizada de sitios web WordPress. Con sede en León, la compañía ya fue en 2024 premio TIC en los Innova de Diario de León y se ha posicionado en un mercado global altamente competitivo.