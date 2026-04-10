Modular DS, mejor Startup de la Expo Leóni4 de este año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa leonesa Modular DS, se ha alzado con el premio Startup Leóni4 2026 que se concede en el marco de la Expo Leóni4 Digital & Tech Forum, un encuentro organizado por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León y de la Federación Leonesa de Empresarios, en base a su trayectoria, su proyección internacional y su aportación al ecosistema tecnológico desde León. Fundada en 2022 por Héctor de Prada y David Gómez, Modular DS es una startup especializada en el desarrollo de software SaaS (Software as a Service o software como servicio), orientado a la automatización y gestión centralizada de sitios web WordPress. Con sede en León, la compañía ya fue en 2024 premio TIC en los Innova de Diario de León y se ha posicionado en un mercado global altamente competitivo.