Herida una mujer y dos menores en un choque de coches en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer y dos menores han resultado heridos al chocar dos coches en la avenida de Palencia, junto al puente de los Leones, en León este sábado a las 11:33 horas. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias sanitarias – Sacyl, que envió recursos para atender a la mujer que refiere dolor en un hombro. Todos ellos se encontraban conscientes y fuera del vehículo.