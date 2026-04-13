León pasará de las heladas al ambiente casi veraniego en esta semana, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León ha comenzado la semana bajo el dominio de un ambiente puramente invernal. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de este lunes está marcada por temperaturas mínimas que han caído hasta los 0 grados, provocando heladas débiles en la capital y valores negativos en los puntos más altos de la provincia. Los cielos presentan intervalos nubosos que podrían dejar algunas precipitaciones escasas, especialmente en las zonas de montaña, donde la cota de nieve se sitúa todavía en niveles relativamente bajos, entre los 1.000 y 1.500 metros. Sin embargo, el escenario meteorológico dará un vuelco radical a partir del martes. La entrada de una masa de aire más cálida y la estabilización de las altas presiones favorecerán un ascenso térmico notable y progresivo. Para la jornada de mañana, se espera que las máximas escalen ya hasta los 18 grados, mientras que las heladas nocturnas comenzarán a remitir, dejando paso a mínimas algo más suaves que se situarán en torno a los 5 grados.El ecuador de la semana consolidará esta tendencia hacia un tiempo mucho más estable y despejado. El sol ganará protagonismo absoluto, permitiendo que los termómetros continúen su escalada. Se prevé que el miércoles y el jueves las máximas superen ya la barrera de los 20 grados, ofreciendo una sensación térmica muy agradable durante las horas centrales del día, aunque el contraste con la noche seguirá obligando a los leoneses a mantener las prendas de abrigo a mano.De cara al próximo fin de semana, la previsión de la AEMET sugiere un pico de calor poco habitual para esta época de abril. Los modelos meteorológicos indican que el viernes y el sábado las temperaturas máximas podrían alcanzar los 24 o incluso 25 grados en León capital. Este ascenso vendrá acompañado de vientos flojos de componente sur y este, cerrando una semana que habrá pasado de la nieve en las cumbres y el hielo en los parabrisas a un ambiente prácticamente veraniego en apenas siete días.