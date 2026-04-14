El Maca se sube al tren en León para ir de maniobras

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Mando de Artillería de Campaña, cuyo Cuartel General se ubica en la base del Ejército de Tierra Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga, se subió al tren para llegar hasta San Gregorio, el campo de maniobras de Zaragoza, donde tendrá lugar, hasta el 24 de abril el Ejercicio Gazola 2026, donde los tres regimientos de artillería ponen a prueba su capacidad y se ejercitan.

La legendaria Japonesa fue la que tiró del convoy militar que ha cambiado el paso de la logística del Maca. Era ya madrugada cuando una veintena del popular TOA (Transporte Oruga Acorazado), vehículos Vamtac, obuses ATP M-109 y obuses remolcados 155/52 llegaron a la estación de Zaragoza, tras partir desde León el domingo por la tarde.

Hasta ahora, lo habitual era que el transporte de los vehículos y el material para realizar maniobras militares se hiciese por carretera, con camiones con góndola, pero el transporte en tren se convierte ahora en una posibilidad más económica que, además, llena las vacantes del servicio de transporte de mercancías ferroviario. De este modo, Defensa abarata los costes del transporte de su material militar y aumenta la actividad ferroviaria de carga. Todo ello, teniendo en cuenta el alto coste de la gasolina como consecuencia del conflicto bélico actual por el estrecho de Ormuz.

El Maca realiza anualmente un completo ejercicio de maniobras en el campo de San Gregorio, en Zaragoza, donde pone a prueba la capacidad , que en los últimos años se ha incrementado y actualizado gracias a las inversiones en Defensa. Junto con el personal del Cuartel de General, acuden a este ejercicio los tres regimientos que lo integran: el Regimiento de Artillería de Campaña, 11 con sede en Burgos y en León, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, 62, que tiene su base de operaciones en el acuartelamiento de Santocildes, en Astorga, y también el Regimiento de Artillería de Costa, 4, cuyo cuartel se encuentra en San Fernando y Tarifa, en Cádiz.