La OCU alerta de un alto riesgo de 'phishing' tras la brecha de datos de una conocida cadena de gimnasios con centros en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Basic-Fit, la cadena europea de gimnasios low-cost, con varios centreos en León, ha comunicado un acceso no autorizado a su base de datos de clientes en más de 12 países. La filtración expone datos personales y bancarios de los usuarios, según ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La organización estima que en España, Francia y Alemania podrían verse afectados hasta 4,5 millones de clientes. Ante esta situación, la OCU ha activado una alerta para prevenir posibles estafas y recomienda máxima precaución en las próximas semanas.

Los ciberdelincuentes podrían contactar a los afectados por SMS, teléfono o correo electrónico haciéndose pasar por personal de Basic-Fit o de sus entidades bancarias. El objetivo es obtener credenciales de seguridad y realizar cargos fraudulentos en sus cuentas. La OCU advierte expresamente: "No abrir correos electrónicos ni SMS de remitentes desconocidos".

Si el mensaje parece provenir de su banco, pero es alarmista y urge a hacer clic en un enlace o llamar a un número, desconfíe. Verifique siempre llamando al teléfono oficial de su entidad (el que tenga guardado o aparezca en su web oficial). Ninguna empresa ni banco pide datos bancarios por teléfono. Cualquier llamada de este tipo es fraudulenta.

La OCU recuerda que, según la normativa europea, se consideran fraudulentas no solo las transacciones no autorizadas, sino también aquellas en las que el pagador fue manipulado para autorizar el pago. Además, el Código Civil español (artículos 1.265 y siguientes) establece que el consentimiento prestado por error es nulo. Por tanto, la entidad financiera está obligada a reembolsar cualquier pago realizado bajo engaño.

Exigencias de la OCU a Basic-Fit

La organización exige a Basic-Fit que informe de forma inmediata de la fecha exacta del ciberataque. Esta información es clave para saber si ya se han producido intentos de phishing previos. La normativa de protección de datos obliga a las empresas a comunicar las brechas “sin dilación indebida”; retrasar esta obligación solo facilita posibles estafas.

Además, la OCU considera que deberían aplicarse sanciones adicionales a las empresas que demuestren negligencia en la protección de los datos de sus clientes y que se reconozca a los afectados una indemnización proporcional al riesgo derivado de la filtración.