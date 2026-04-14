La escalada del combustible tira de los precios en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo de 2026 desglosados por provincias. En León los precios registraron un repunte moderado durante el tercer mes del año, con un alza del 3,5% y subidas destacadas en transporte, vivienda y restauración, mientras que los alimentos siguen moderando su ritmo de crecimiento.

Según los datos oficiales, los principales grupos que más han contribuido al encarecimiento en León son los siguientes:

Transporte: +5,3 % interanual y +4,8 % en el mes de marzo. Es el grupo que más tira al alza los precios en la provincia.

Restaurantes y servicios de alojamiento: +6,2 % en tasa anual, con un aumento mensual del +0,9 %.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +4,2 % interanual y un fuerte repunte mensual del +2,8 %.

Bebidas alcohólicas y tabaco: +4,2 % anual, aunque registró una bajada mensual del -1,0 %.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +2,2 % en tasa anual (la subida más moderada de los últimos meses) y -0,5 % en marzo.

Por el contrario, algunos grupos muestran comportamientos más contenidos o incluso bajadas mensuales:

Vestido y calzado: +2,6 % interanual, pero con una fuerte subida estacional del +6,4 % en marzo (típica por el cambio de temporada).

Sanidad: apenas +0,6 % anual.

Información y comunicaciones: -0,5 % interanual.

En lo que va de año (enero-marzo 2026), el IPC acumulado en León se sitúa en torno al 2,8 %, según la evolución de los grandes grupos. Destacan las subidas acumuladas en transporte (+4,5 %), vivienda (+3,3 %) y restauración (+2,3 %), mientras que el vestido y calzado acumula todavía una caída del 6,5 %.

Los datos de León se sitúan ligeramente por encima de la media de muchas provincias del norte y del interior, donde el transporte y la energía están presionando más los precios. Desde el INE se destaca que el comportamiento del mes de marzo responde, en gran medida, al aumento de los carburantes y a la temporada alta de hostelería y restauración en la provincia.

Para los hogares leoneses, estas cifras suponen un mayor coste en desplazamientos, facturas de la vivienda y comidas fuera de casa, aunque los alimentos —el capítulo de mayor peso en la cesta de la compra— continúan con una evolución más moderada que en meses anteriores.

Mientras, los precios subieron un 3,5 por ciento en marzo en Castilla y León respecto al mismo mes del 2025, una décima más que el dato nacional y un 1,4 más que el dato que anotó la comunidad en los dos meses anteriores (2,1%), y en el último mes han repuntado un 1,3 por ciento, con un encarecimiento de los alimentos del 2,9 por ciento en los últimos doce meses.

De acuerdo a los datos del IPC de marzo publicados este martes por el INE, en el conjunto nacional la inflación se ha elevado al 3,4 % en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

Castilla y León anotó en marzo el sexto mayor aumento de la inflación en marzo, con el mismo dato, ese 3,5 por ciento, que Aragón, Extremadura y Navarra. La Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (4,1%) y Principado de Asturias, Canarias y La Rioja la más baja (3,0%).

La inflación subió en dato anual un 3,8 en Soria y Salamanca, con un 3,7 en Valladolid, 3,6 en Palencia, el 3,5 en León, 3,4 en Segovia y Zamora, y el 3,3 en Ávila y 3,1 en Burgos.

En marzo, el grupo de electricidad, gastos y otros combustibles repuntó un 5,7 por ciento respecto al mismo mes del 2025 en Castilla y León.E