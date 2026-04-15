La regularización de migrantes copa el padrón de León

Las oficinas del padrón municipal registrarán hoy (como ya ocurrió ayer) largas colas con el inicio de los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que también se extenderá a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la capital, donde se expiden los certificados de antecedentes penales. Se da la circunstancia de que en el servicio del Ayuntamiento hay cuatro funcionarios encargados de las gestiones, dos de los cuales no están operativos en la actualidad.

Desde el anuncio de la regularización el incremento en las colas ha sido extraordinario. El Ayuntamiento ofrece cinco horas hábiles (de 9.00 a 14.000 horas) de atención al público, que se prolongan en realidad otras dos horas más para que los funcionarios registren los documentos cuando ya no hay público. Pero desde marzo dos puestos se encuentran en situación de cese. La saturación es tal que ayer fue necesario colgar en la puerta el cartel de «Padrón completo» desde media mañana. Las colas cruzaban Ordoño II a mitad de la mañana.

El servicio está atendiendo alrededor de 200 personas cada día, cifra inasumible a criterio de los expertos. Dos funcionarios en prácticas asisten a los profesionales, pero con las limitaciones inherentes a su condición.

Ya ayer se produjeron las primeras aglomeraciones en el edificio municipal por este motivo, pero la inminencia de la tramitación (que ya será presencial a partir del próximo lunes) anuncia concentraciones masivas.

SOLICITUDES DESDE MAÑANA

La apertura del periodo de solicitudes será mañana jueves 16 de abril. Desde ese día se podrá presentar la solicitud de manera telemática. El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes también se abrirá ese mismo día, si bien la atención presencial está prevista que comience el día 20 de abril.

Los aspirantes a la regularización tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema, según informó ayer el Ministerio de Inclusión en una nota pública.