La segunda ronda del parcheo en León atasca el tráfico ahora en San Francisco

La segunda ronda del asfaltado en apenas dos meses se entretiene estos días en la plaza de San Francisco, justo en la intersección de la avenida Lancia con el giro hacia Marqueses de San Isidro, con el entorno convertido en una ratonera. Los parches que no fraguaron en la actuación exprés de mediados de febrero, cuando el retorno de las lluvias y la persistencia de las heladas reventaron las intervenciones de urgencia, los remienda el Ayuntamiento de León ahora de nuevo para intentar que, como en Álvaro López Núñez o Padre Isla, esta vez sí, no vuelva a levantarse el firme y se suceda el rosario de socavones por la ciudad.

El segundo intento, de momento, se advirtió desde este martes por el embolsamiento de vehículos en las inmediaciones del parque de San Francisco. La intervención obligó desde primera hora al corte de la entrada de la calle Marqueses de San Isidro. La restricción al giro a la derecha desde la avenida Lancia, junto a la prohibición de seguir recto desde la desembocadura de Santa Nonia, provocó que los vehículos que se encontraban con las vallas tuvieran que desaguar todos a la vez en dirección hacia Alcalde Miguel Castaño o desviarse por Independencia.

Los trabajos se espera que terminen este miércoles, de acuerdo al calendario programado por los responsables del consistorio. Las labores del fresado han servido para que, en esta ocasión, se intervenga de una manera más integral, a la espera de que fragüe el remate de esta segunda jornada de labores de asfaltado.