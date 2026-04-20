Este primavera se esperan colas kilométricas en Leroy Merlin para hacerse con el estor de bambú que transforma cualquier casa sin obra

Leroy Merlin impulsa su estor de bambú Kripa como uno de los productos estrella de la primaveraGetty Images//Leroy Merlin

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La primavera no solo trae buen tiempo, también revela tendencias que, sin previo aviso, se convierten en objeto de deseo. Este año en Leroy Merlin, según el nuevo folleto estacional, hay un claro protagonista: el estor enrollable translúcido de bambú Kripa. Y no es casualidad. Su estética natural, su versatilidad y su precio contenido lo han colocado en el radar de quienes buscan renovar espacios sin complicaciones.

La firma lo incluye como una de sus apuestas destacadas dentro del catálogo estacional, donde lo natural y lo sostenible dominan el discurso decorativo.

El modelo Kripa, con medidas de 100 x 300 cm, responde a una necesidad cada vez más evidente: crear espacios híbridos entre interior y exterior. Su material, el bambú, aporta calidez inmediata y filtra la luz con un grado de apertura del 3%, generando ese efecto tamizado tan buscado en salones, terrazas o porches.

El estor Kripa de Leroy Merlin crea ambientes naturales y acogedores también en exterioresLeroy Merlin

Desde Leroy Merlin subrayan que este estor «está indicado para ventanas de interior y exterior» y que incluye «mecanismo de cordón y accesorios de fijación suministrados», lo que facilita una instalación directa, sin complicaciones ni necesidad de reformas.

La tendencia 'Nature', como la define la propia marca, conecta con una necesidad actual: bajar el ritmo visual del hogar. Menos artificio, más materiales orgánicos.

La luz tamizada y el estilo natural convierten estos estores en tendencia clave de la temporadaLeroy Merlin

El acabado marrón liso del estor Kripa encaja con maderas, fibras vegetales y textiles neutros, consolidando una estética relajada que domina redes sociales y editoriales de interiorismo. Además, su mantenimiento es mínimo (basta con un paño húmedo), un factor clave en la decisión de compra actual.

Por 44,99 €, con envío gratuito y garantía de cinco años, se posiciona como una solución accesible frente a alternativas más costosas. En un contexto donde renovar la casa sin grandes inversiones es prioritario, este tipo de piezas se convierten en auténticos fenómenos de ventas.

Leroy Merlin ha entendido que el consumidor actual busca soluciones inmediatas, estéticas y funcionales. No quiere complicarse, pero tampoco renunciar al estilo. El estor Kripa no es solo un accesorio decorativo. Es una declaración de intenciones: apostar por lo natural, simplificar los espacios y adaptar el hogar a nuevas formas de vivirlo. Y ahí está la clave de su éxito.