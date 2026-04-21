El gobierno del PSOE suma 20,6 M€ más a su listado de privatizaciones de servicios en León

El nuevo contrato millonario del Ayuntamiento de León ya tiene nombre. El gobierno de José Antonio Diez tiene ya listo para santificar la adjudicación del compromiso con el que añadir otro servicio al catálogo de privatizaciones: el mantenimiento de los edificios municipales, que sumará un gasto de 20.608.986,82 euros para los próximos cuatro años. La factura se divide en cinco lotes diferenciados, de los que cuatro se los llevará la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Imesapi y Geoxa, que se quedan con 18.880.399,03 euros, mientras que Aceinsa Movilidad y Samser se quedan con el restante, el único al que no presentaron oferta los otros competidores y que tiene el presupuesto más corto, 1.728.587,78 euros.

La cuenta, de acuerdo a la propuesta de adjudicación aprobada por la mesa de contratación del consistorio, supera al resto de privatizaciones promovidas por el alcalde socialista durante sus casi siete años de mandato. Los 5.152.249,69 euros anuales rebasan los 4,2 millones de euros del contrato de mantenimiento de la ciudad, los 4.073.975,32 euros de la gestión de los jardines y zonas verdes y, también, los 1.419.349,84 euros de la reposición y construcción de nuevos parques. De estos tres contratos, el primero, que vence ahora tras cinco ejercicios y deberá sacarse de nuevo a contratación, se lo llevaron Sogesel y Seys Medioambiente, mientras que en los otros dos coincide como matriz Geoxa, aunque con Eulen como empresa dentro de la UTE para compartir beneficios, en vez de Imesapi.

La nueva privatización hace que Geoxa, en UTE con otras sociedades, aparezca en contratos de concesión municipal del Ayuntamiento por un total de 57.149.601,04 euros. La empresa presidida por el máximo mandatario de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Juan María Vallejo, aparece en los 32.591.802,63 euros de los 8 años de la privatización de jardines, los 18.880.399,03 euros del mantenimiento de edificios por cuatro años y, por el mismo tiempo, los 5.677.399,38 euros de los nuevos parques, en los que la gestión del contrato la lleva su hermano, el exconcejal de Urbanismo con el PP Cecilio Vallejo. A mayores, suma otras adjudicaciones directas del consistorio, como los 1,9 millones de la reurbanización de la plaza Mayor, o indirectas, caso de dos de las tres fases de reforma de la calle Ancha concedidas por Somacyl, dependiente de la Consejería de Medioambiente de la Junta, por las que recibirá 2.811.460 euros; en ambas con Presa Ibáñez y Oly como asociados.

Dentro de esta apuesta por la privatización de los servicios municipales, el mantenimiento de inmuebles distribuye los cinco lotes en función del objetivo. En todos los casos, el compromiso se firma por dos años, con opción a dos prórrogas anuales, y se prevé un 10% de incremento sobre la factura, como ya ha hecho en los contratos precedentes. Sumada esta propina, el gasto se repartirá en 1.520.728,70 euros anuales para las instalaciones deportivas y polideportivos de colegios, dentro de los cuales una parte menor aparece como gasto fijo y el resto para reposición y actuaciones urgentes. Con esta misma mecánica se anotan los 1.055.958,43 euros para las sedes de gobierno; los 1.268.814,83 euros para los edificios singulares, entre los que aparecen el Auditorio y los Palacios de Exposiciones y del Conde Luna; y 877.897,79 euros de «otros edificios y construcciones», en las que entran las casas de cultura, las escuelas infantiles y los cuartelillos de la limpieza.

Fuera de esos cuatro lotes, concedidos a Geoxa e Imesapi, queda el correspondiente a los colegios de educación infantil y la escuela de adultos. La factura que cobrará la UTE formada por Aceinsa y Samser se queda en 432.146,94 euros anuales para el mantenimiento de estas instalaciones y las reposiciones urgentes que ordene el gobierno municipal hasta agotar el presupuesto dispuesto. Entre el abanico de actuaciones posibles, como se cita en los pliegos, aparecen todo tipo de obras civiles, además de la climatización, la calefacción, la electricidad, el agua o el saneamiento. En su mayoría, se hacían con las brigadas municipales, poco a poco el Ayuntamiento optó por no cubrir las bajas y jubilaciones, con la consiguiente falta de plantilla para poder atender los encargos que ahora se privatizan.