Sendino no será el candidato de UPL pero Diez tampoco

UPL busca candidato para el Ayuntamiento de León. A un año de las próximas elecciones municipales, el actual líder de los leonesistas, Eduardo López Sendino, ha decidido hacer público lo que ya había dejado ver de puertas adentro. No seguirá, después de más de 15 años: tres mandatos como cabeza de lista y uno más en el que entró como sustituto de Gemma Cabezas cuando la entonces concejala se borró de la política para entrar en el Adif nada más ver que no formarían gobierno. “Todo tiene una fecha de caducidad”, como explicó este martes en la rueda de prensa para anunciar la contra fiesta de Villalar, en la que también estaba el alcalde, José Antonio Diez, quien aprovechó para confirmar que en su caso sí continuará como candidato, pero del PSOE, de no de UPL.

López Sendino reseñó que “la decisión está tomada hace tiempo”, como sabe “la dirección del partido”. El portavoz de UPL insistió en que “otros vendrán que lo harán mejor” porque tiene que haber “un relevo generacional para el que era el momento”. “Yo continuaré en el Ayuntamiento hasta el fin del mandato, o dos meses antes me marcharé, todavía está por decidir, pero sí tengo claro que seguiré estando en la lucha por la reivindicación de la autonomía y en este partido hasta que me muera”, expuso el edil, quien en los dos primeros años compartió grupo con Javier Chamorro, en 2015 sacó un solo concejal, en 2019 sumó tres y en 2023 alcanzó 5 representantes como cabeza de lista.

Ahora, el partido tendrá que seguir al trámite estatutario para la elección del nuevo candidato. Los leonesistas se regulan por primarias. Si hay más de un aspirante, los militantes deben votar. Al menos uno ya se se ha movido para pulsar los apoyos de la dirección: el actual número dos de la lista, Enrique Valdeón. Falta por saber si también darán un paso al frente alguna de las dos compañeras, Maite Fernández y Sheila Fernández, o aparecerá alguien desde fuera del grupo que se postule. Si nadie planteara alternativa, sería ratificado de manera directa por el Consejo General.

Más nítido lo tiene el alcalde de León. Pese a la guerra abierta con el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, Diez recordó este martes que los estatutos de su partido marcan que los alcaldes tienen el techo a continuar como candidatos, salvo que lo reclame “la mitad más uno de los miembros de la agrupación local”. “Está muy claro”, expuso, convencido de que su control de la militancia de la capital leonesa evita que se dé esta aritmética y que sólo un expediente disciplinario promovido por la federal podría dejarle fuera.