Dos mujeres piden entrar en la cofradía del Dulce Nombre en León, sólo de hombres

Dos mujeres han solicitado su ingreso en la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, una de las históricas de León, fundada en 1611, la tercera más antigua de la ciudad y exclusivamente de hombres.

Las dos mujeres, leonesas, han pedido a la cofradía ingresar como paponas. Una de las peticiones se hizo vía Internet y no ha tenido aún acuse de recibo. La otra solicitud se presentó este martes por la tarde aunque la mujer que quiere ser ‘hermanita de Jesús’ llevó la instancia a la secretaría de la cofradía, en la cochera de Santa Nonia, en dos ocasiones, una ahora y la otra el 5 de abril del año pasado pero no se la recogieron. Alegaron que el secretario no estaba y que era él el único responsable de recibir esa comunicación. Esta vez, en cambio, recogieron el escrito, lo sellaron y firmaron. Y pidieron una dirección para enviar la respuesta.

La petición enviada por Internet se cursó el 15 de abril a las 8.27 horas de la mañana a través de la dirección jesusnazareno@jhsleon.com.

La petición de las dos mujeres es un hecho histórico. Por primera vez, las mujeres solicitan de manera oficial ingresar en la cofradía que custodia la imagen más venerada de la Semana Santa de León, el Nazareno.

Las dos argumentan, en su exposición para ser admitidas en la cofradía, su intensa devoción por el Nazareno, que en León es, junto a la Virgen del Mercado, ancestral, y su vinculación familiar con la cofradía. Una de ellas es además descendiente de un abad, de 1866. Se comprometen por escrito a cumplir “con devoción” las normas recogidas en sus estatutos.

Las cofradías se amparan en la tradición para impedir el acceso de las mujeres pero la realidad es que, salvo el Dulce Nombre y Minerva, el resto son de nueva creación, del siglo XX. La exclusión femenina es fundamentalmente de finales del siglo XIX y del XX. En el caso del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, además, hay constancia histórica de la presencia activa de mujeres, a las que se denomina ‘cofradas’. Así figuran por ejemplo en el Libro de Ordenanzas y cuentas (1788-1847) Lorenza Suárez, Juana Rebolledo, Isabel Campelo, María Burgos y Tomasa Vega. La regla de 1611 también alude a las mujeres de la cofradía, aunque sobre esta asunto sólo señala “(…) que en nuestra procesión no se admita mujer cubierta”.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha declarado este mes de marzo de 2026 que no impondrá la presencia de mujeres en las cofradías tradicionalmente masculinas de la ciudad aunque mantiene su postura de promover la igualdad y la apertura en el seno de la Iglesia. También ha asegurado que escuchará a cualquier mujer que solicite su entrada en una cofradía exclusivamente masculina.

La gestión de la inclusión de las mujeres recaerá con toda probabilidad en el futuro abad del Dulce Nombre, que sustituirá a Miguel Urdiales Díez. El elegido es, utilizando la fórmula que usa la cofradía en la cena que se celebra anualmente el Jueves Santo, antes de la Ronda, “el entusiasta hermano” David Díez Revilla, presidente del Colegio de Abogados de León. Él tendrá que gestionar el hecho histórico de la admisión de paponas en el Dulce Nombre.

Como en Sagunto, la Semana Santa de León tiene declaración, en su caso de Interés Turístico Internacional, con mención especial a la Procesión de los Pasos y la Ronda que organiza el Dulce Nombre de Jesús Nazareno. El Gobierno de España anunció en marzo de 2026 la revocación de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto (Valencia) tras el rechazo de la Cofradía de la Purísima Sangre a integrar mujeres en sus procesiones. Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que su Ministerio trasladará a la Fiscalía ese veto y que revisará “cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas” para analizar si existe alguna anomalía.

El Dulce Nombre de Jesús Nazareno tiene 4.568 hermanos a fecha de abril de 2026 y hasta ahora sólo admite hombres entre sus filas. Es una de las cinco cofradías de la ciudad que segregan por sexo. En ese listado está la cofradía de la Redención -que recoge en sus estatutos la exigencia de ser hombre pese a que se redactaron en 1911-, María del Dulce Nombre, que sólo admite mujeres y se creó en 1991 ante el rechazo general en la Semana Santa leonesa a permitir que las mujeres pujaran los pasos.

Mención aparte merece la cofradía de Minerva y Vera Cruz, donde las hermanas tienen carta de pago, llevan emblema oficial de la cofradía pero no pueden llevar túnica ni capillo. Obligatoriamente tienen que ir vestidas de calle, lo que tradicionalmente se conoce como ‘manolas’. La cofradía ha intentado frenar por todos los medios todos los intentos de igualar a las mujeres no sólo en el pago de la cuota, que es la misma que la de los hombres, sino en sus derechos, de manera que las mujeres que quieran ir de ‘manolas’ lo hagan pero que las mujeres que quieran vestir túnica puedan hacerlo con libertad. La presión de algunas hermanas y el ritmo de los tiempos ha obligado a la junta de seises a celebrar una junta general extraordinaria, prevista para el 24 de mayo a las 10 de la mañana en el Museo Diocesano, para votar si procede o no la modificación del punto 16 del estatuto y permitir que vistan la misma túnica que los hermanos de la cofradía. la pregunta está redactada de una manera intrincada. No se aborda sin embargo si podrán pujar, formar parte de la junta de gobierno de la cofradía o ser seisas.

El Silencio admite desde hace dos años crucíferas -son creyentes anónimos- pero no en los pasos. Lo han hecho en medio de una absoluta discreción.

Todo esto da idea de las dificultades que tiene aún las mujeres para incorporarse con normalidad a la Semana Santa, incluida en la Virgen del Mercado, y la presión, muchas veces sorda, para que no lo hagan.

Tampoco se permite cofradas en las dos cofradías históricas de la Sobarriba, la de Paradilla y la de Arcahueja, que acompañan al Silencio en la procesión del Dainos, aunque hay ya un movimiento femenino intentándolo. Y eso que la cofradía de Tendal de la Sobarriba, ya desaparecida, admitía en el siglo XVIII mujeres por derecho propio y no como viudas de algún cofrade.

Lo que pasa en otras cofradías que son mixtas

De las 16 cofradías y hermandades de Semana Santa de la ciudad, sólo está permitida la puja mixta de hombres y mujeres bajo el mismo paso en siete: Angustias (no en todos los pasos), Santa Marta (únicamente en el paso de Santa Marta, talla titular), Las Siete Palabras (en todos los pasos), el Perdón (sólo en el paso infantil), Jesús Divino Obrero, el Desenclavo (en todos) y el Sacramentado (en todos). En el resto de las cofradías mixtas hay pasos pujados por hombres y otros por mujeres.

Y en la Virgen del Mercado

También está vetada la puja a las mujeres en la Virgen del Mercado, aunque se permitió la participación histórica bajo el paso de la gran devoción mariana de la ciudad el 7 de octubre de 2023 en la procesión extraordinaria por la Coronación eclesiástica con el apoyo imprescindible e histórico del obispo de León, Luis Ángel de las Heras. Por impulso de un grupo de ocho mujeres, se consiguió además la inclusión de las mozas del Mercado, es decir, las bautizadas en la iglesia del Mercado, en la lista de braceros suplentes, desde entonces lista de braceros y braceras aunque la opacidad de ese listado impide saber el puesto que se ocupa y de qué manera avanza la lista para ser bracero titular.

El hecho no estuvo exento de polémica -que obligó al obispo a dictar un decreto- aunque el párroco del Mercado, Manuel Santos Fláker Labanda, ha anunciado que la próxima Semana Santa se permitirá al menos una tirada de mujeres en la procesión del Viernes Santo, aún por decidir en qué tramo o tramos y de qué manera bajo el paso.

Fláker se convertirá así en el primer párroco de la milenaria historia de la parroquia del Mercado en permitir la puja femenina bajo una imagen venerada desde antiguo por las mujeres, que ancestralmente han sido las ‘alumbradoras’ de la Virgen, iluminándola con velas en lo que el cronista de la Semana Santa Juan Manuel Alonso-Juanma llamó la ‘marea de cera blanca’.

La próxima Semana Santa se cumplirá tan sólo 40 años desde que Sonia Rozada Gutiérrez se convirtió en la primera mujer en procesionar con túnica en León. Lo hizo con su cofradía, Jesús Divino Obrero, la pionera. Hubo que esperar hasta 1987.