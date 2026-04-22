La N-120, trampa en el alfoz de León para los amortiguadores

Aspecto de la N-120 León-Astorga a la salida de La Virgen del Camino.ángelopez

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El firme de la N-120 de León a Astorga, en el tramo que une Trobajo y La Virgen del Camino, se ha convertido en una auténtica trampa para los amortiguadores y un desafío a la pericia de los conductores.

Lo que debería ser una arteria de comunicación fluida presenta hoy un aspecto de piel de serpiente, un asfalto cuarteado donde las grietas se ramifican sin control.

El abandono es tan evidente que el pavimento parece desintegrarse por momentos, dejando una superficie rugosa y hostil que compromete la seguridad vial en una de las entradas más transitadas de la capital leonesa.

La calzada está plagada de desconchones y baches profundos que obligan a los vehículos a realizar maniobras constantes de esquiva, convirtiendo el trayecto en un traqueteo incesante. Los parches de urgencia ya no bastan para una carretera que pide a gritos una renovación integral.