El Obispado de León pide adaptar normas “si fuera preciso” para atender la solicitud de ingreso de las mujeres en el Dulce Nombre

“La Diócesis quiere propiciar la participación abierta con la recomendación de atender las legítimas solicitudes con la adaptación, si fuera necesario, de las normas propias que rigen el funcionamiento interno de hermandades y cofradías”. Es la respuesta del Obispado ante la petición histórica de dos mujeres que han solicitado su ingreso en la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la primera vez que se pronuncia de esta manera, pidiendo a las cofradías y hermandades que cambien sus normas internas.

En su escrito de contestación a este periódico, añaden la postura ya conocida del obispo sobre su preferencia por el diálogo y el acuerdo y no por la imposición: “La Diócesis de León reitera el criterio de promover la igualdad y el deseo de que haya una participación abierta y equitativa en el día a día de las cofradías y hermandades, sin imponer indicaciones al libre ejercicio de la actividad de estas asociaciones de fieles”.

Las dos mujeres que han solicitado su ingreso en el Dulce Nombre de Jesús Nazareno pedirán el amparo del obispo si la cofradía no les permite entrar.

La cofradía se escuda en sus estatutos. Y aunque sostiene que es obligatorio ser varón para formar parte de ella, esa condición no figura en sus estatutos, que son públicos y están colgados en sus redes sociales. Les preocupa además la organización de la procesión de Los Pasos, el Viernes Santo, si la cofradía se vuelve aún más mayoritaria con la entrada de mujeres. Ahora tiene 4,568 hermanos, todos hombres.

En el título III artículo 4 sobre los miembros de la cofradía, recoge que “sólo serán admitidos en la Cofradía aquellos fieles cristianos y apostólicos romanos que cumplan las exigencias jurídicas del Código de Derecho Canónico y las normas establecidas por el Obispado de León en el Decreto y Normas 'Criterios y normativa para la creación de nuevas cofradías', de 31 de octubre de 2003 (Boletín Oficial de la diócesis de León nº5, septiembre-octubre 2003), que frecuenten los Santos Sacramentos de la Penitencia y la Comunión, los reciban al menos en los tiempos prescritos por Nuestra Santa Madre Iglesia, que no falten públicamente a los demás preceptos de nuestra Religión, reúnan las condiciones del Derecho Común y acepten los Estatutos de la Cofradía”. En ningún punto de los estatutos ni del reglamento de régimen interno figura esa exigencia.

Hay además constancia histórica de la presencia activa de mujeres en la cofradía, a las que se denomina ‘cofradas’. Así figuran por ejemplo en el Libro de Ordenanzas y cuentas (1788-1847) Lorenza Suárez, Juana Rebolledo, Isabel Campelo, María Burgos y Tomasa Vega. La regla de 1611 también alude a las mujeres de la cofradía, aunque sobre este asunto sólo señala “(…) que en nuestra procesión no se admita mujer cubierta”.

En su preámbulo, además, dice literalmente que los hermanos de esta cofradía son “conscientes de la necesidad de adaptarnos a los tiempos actuales y atendiendo a las normas y recomendaciones de la propia Iglesia a la que pertenecemos”.

El Dulce Nombre de Jesús Nazareno es una asociación pública de fieles constituida en la Diócesis de León al amparo de lo establecido en el Código de Derecho Canónico e inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 022491.

El derecho canónico rige la organización, estructura, disciplina y funcionamiento interno de la Iglesia Católica, regula los derechos y deberes de los fieles, la jerarquía, la administración de sacramentos, el matrimonio, los bienes eclesiásticos y los procedimientos judiciales internos pero no está por encima de la ley civil, que prevalece sobre el derecho canónico en el ámbito público porque el Estado español se fundamenta en la soberanía, la aconfesionalidad y la igualdad de los ciudadanos, limitando el derecho canónico a la organización interna de la Iglesia Católica y sus fieles.

La Semana Santa de León tiene declaración de Interés Turístico Internacional y una mención especial dentro de ella a la Procesión de los Pasos y la Ronda que organiza el Dulce Nombre de Jesús Nazareno. El Gobierno de España anunció en marzo de 2026 la revocación de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto (Valencia) tras el rechazo de la Cofradía de la Purísima Sangre a integrar mujeres en sus procesiones. Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que su Ministerio trasladará a la Fiscalía ese veto y que revisará “cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas” para analizar si existe alguna anomalía.

El abad del Dulce Nombre no respondió ayer a ninguna de las llamadas de este periódico.