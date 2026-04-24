Jesuitas gradúa a otra promoción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Jesuitas ha graduado a una nueva promoción de alumnos de segundo de Bachillerato, en una ceremonia cargada de emoción en la que estudiantes, familias y profesorado se reunieron para conmemorar el cierre de una etapa académica fundamental.

Durante el acto, se destacó el esfuerzo, la constancia y la dedicación de la promoción que finaliza sus estudios preuniversitarios y se prepara para iniciar nuevos retos académicos y profesionales.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de una distinción especial (un San Ignacio de Loyola Peregrino) a la rectora de la Universidad de León, Nuria González, para reconocer la colaboración entre ambas instituciones, vínculo que ha permitido el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a facilitar la transición del alumnado hacia la educación superior, así como el acceso a recursos, actividades formativas y orientación académica.

Por su parte, la rectora agradeció el reconocimiento y puso en valor el compromiso compartido con la excelencia educativa.

Nuria González y Cristina FernándezDL

El Colegio Jesuitas reafirma así su compromiso con una educación de calidad y con el fortalecimiento de alianzas que contribuyan al futuro de su comunidad educativa.