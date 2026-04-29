La dispersión de funcionarios de Trabajo por la obras del edificio llegará a la Universidad de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las obras de rehabilitación del edificio de Trabajo repartirán al personal que trabaja en este singular edificio de nueve plantas en varias sedes repartidas por toda la capital leonesa. Los primeros en cambiar de ubicación fueron los funcionarios de Inspección Trabajo, en diciembre de 2025, y el proceso se alargará y el Sepes, el Servicio Público de Empleo Estatal, ya ha llegado a un acuerdo con la Universidad de León para el contrato del alquiler de parte de las instalaciones de la antigua Escuela de Minas, en la calle Jesús Rubio, para ubicar allí a sus trabajadores durante las obras. Este servicio estatal se ubica en las plantas 6, 7 y 8, del edificio de Gran Vía de San Marcos.

El próximo 1 de junio le tocará el turno a los funcionarios de la Oficina Territorial de Trabajo de León abandonará su sede en la avenida de Gran Vía de San Marcos para trasladarse a las instalaciones del Centro de Seguridad y Salud Laboral en Armunia, en la avenida de Portugal el 1 de junio, incluido el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), después de que Inspección de Trabajo ya se trasladase en diciembre del año pasado a la Colegiata de San Isidoro. Está previsto también que los trabajadores del Fondo de Garantía Social, que ahora trabajan en la última planta del edificio, se desplacen a unas oficinas cercanas en la plaza de Santo Domingo.

El edificio acoge servicios tanto del Gobierno como de la Junta de Castilla y León, que están buscando el acomodo de sus funcionarios para agilizar las obras de este edificio con el objetivo de mejorar sus prestaciones energéticas, pero también llevar a cabo una optimización y reestructuración espacial, «permitiendo alojar unidades que actualmente ocupan edificios arrendados o con una situación inmobiliaria mejorable» en la ciudad de León, según consta en la licitación que se hizo pública ayer de la redacción del proyecto básico y de ejecución, trabajos complementarios, dirección facultativa, coordinación y seguridad y salud y posterior gestión y control operativos para la rehabilitación integral del edificio, que cuenta con un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros.

El bloque de oficinas se levantó para acoger la Casa Sindical de UGT —que finalmente se ubicó en el edificio colindante—, pero se acabó conviertiendo en el primer edificio de oficinas de la capital leonesa. Con las transferencias de competencias en 1996, se trasladaron a esta sede servicios tanto del Estado como de la administración autonómica como la sección de Relaciones Laborales y recursos, la de Fomento del Empleo y la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta, o el servicio público de Empleo Estatal, que ocupa las plantas sexta y séptima, donde figura la dirección, administración, empleo y formación; y las prestaciones por desempleo. Las obras de rehabilitación del edificio forzarán la reubicación durante su ejecución.

La reforma reestructurará los espacios para ofrecer 209 puestos de trabajo en todo el edificio, que se repartirán en nueve unidades administrativas. La rehabilitación tendrá en cuenta que el espacio se destinará excluisivamente al uso administrativo, con lo que se buscará también la flexibilidad para alcanzar la mejor utilización de las instalaciones, teniendo en cuenta que deberá haber tanto despachos como áreas de trabajo en espacios abiertos.