Mofa política del «avance» de la Ruta de la Plata: «Ladra el perro, espanta al lobo»

Pese a que el plazo de entrega se tiene que ampliar, después de más de dos años desde su adjudicación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicitó este martes que «avanza en la elaboración del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León».

No estará a tiempo porque «los trabajos realizados han exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector y se han extendido más allá de lo inicialmente previsto», como excusaron desde el departamento que dirige Óscar Puente. Los responsables estatales llegaron incluso a apuntar hacia los ayuntamientos por sus «retrasos en muchos casos» en la contestación a los escritos. Aunque la disculpa la desmontó el alcalde de Astorga, convencido de que «se trata de enredar». «Mientras ladra el perro, espanta al lobo», ironizó José Luis Nieto para dar contestación a la nota de prensa enlatada, en la que aparecía una fotografía del secretario de Estado, Javier Santano, junto a varios diputados socialistas, entre ellos el leonés Javer Alfonso Cendón.

Frente a esta promoción, el primer edil astorgano incidió en que «si quieres sacar algo no dejas pasar dos años y pico y luego sales con que se amplía el plazo». «Es lo que hace el ministro: lanzar un mensaje vacío», recalcó Nieto, quien abundó en que «los hechos no se corresponden con las palabras porque la empresa tenía un plazo y no lo ha entregado, ni han dicho lo que quieren hacer, ni nada». «Todos sabemos lo que es hacer estudios. Un ministro astorgano, Pío Gullón, fue el que trajo el plan Astorga-Plasencia y, ahora, en el siglo XXI no somos capaces de hacer un estudio de viabilidad para mercancías y pasajeros, no para un AVE», criticó Nieto.

60.000 m€ devueltos

El regidor leonés insistió en que «el PSOE cerró en 1985 esta vía y podría poner algo más de voluntad tras dejar al oeste peninsular sin ferrocarril». «Han devuelto 60.000 millones de fondos europeos. No será porque no han tenido dinero», concedió Nieto, quien defendió que la reapertura de la Ruta de la Plata permitiría que un contenedor que llega a Algeciras al día siguiente está en Irún, sin pasar por Madrid, y propicie una alternativa para llegar al norte y meterse en Europa». En esta estrategia, Astorga tiene un papel fundamental, como se articula en «las alegaciones enviadas en tiempo y forma, que el Gobierno debe admitir», resolvió.

Las críticas apostillaron al anuncio estatal del «estudio de viabilidad, previo al eventual estudio informativo, que incorpora un análisis previo de alternativas», e incluye «tanto opciones de carácter estratégico como la alternativa de mantenimiento de la situación actual». El trabajo conlleva «un estudio de la demanda y un análisis coste-beneficio, que sirven de apoyo a la toma de decisiones sobre la ejecución de la actuación desde una perspectiva socioeconómica». «El Ministerio continúa avanzando de manera decidida en la elaboración del estudio de viabilidad, reafirmando su compromiso con una planificación rigurosa y basada en criterios técnicos mediante el impulso de actuaciones alineadas con las necesidades reales del territorio, promoviendo una movilidad sostenible y eficiente tanto para los viajeros como para el transporte de mercancías», apuntaron.