La placa a los Héroes Leoneses se arreglará

Recién pasada la conmemoración del levantamiento de León contra los franceses, el 24 de abril de 1808, UPL reclamó al Ayuntamiento de León que dignifique la placa de homenaje, deteriorada por el paso del tiempo. El hito, colocado en el corral de San Guisán, se restaurará, como comprometió el equipo de gobierno en el Pleno municipal del Ayuntamiento celebrado este miércoles.

Ante la reclamación de los leonesistas, el portavoz del PSOE, Vicente Canuria, apuntó que han «encargado al centro de los oficios que lo antes que puedan procedan a restaurar la placa original». «Si es imposible o el resultado no es satisfactorio, procederán a elaborar una nueva que, una vez colocada, estará a la altura de este importante acontecimiento histórico», expuso el edil socialista.