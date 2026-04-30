Los pueblos de Sariegos se visten de tradición para pinar sus Mayos

El hilo de las tradiciones une hoy a los cuatro pueblos del municipio de Sariegos, que darán la bienvenida a la primavera pinando los Mayos. Y en cada localidad se hará referencia a una tradición del pueblo, a un momento histórico o a un hecho anecdótico.

El palo con doña cigüeña y don cigüeño se levantará en Azadinos a las 11.00 horas en la calle La Puente, a la entrada del pueblo; en Carbajal de la Legua (11.45 horas en la avenida de León) estarán dedicados a los bañistas del río Bernesga; en Sariegos doblete, a las 12.30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, detrás del Juzgado de Paz elaborados por la Asociación Cultural Tierra Negra y a las 13.30 en el Ayuntamiento, que representarán a jugadores del Balonmano Sariegos; y el más tardío será el en Pobladura del Bernesga a las 20.00 horas en la calle La Fuente, ideados por la Asociación Cultural La Panzuela.

La ceremonia de 'pinar' los Mayos tiene también como seña especial la participación de los alumnos del CRA Maestro Emilio Alonso. El alcalde, Roberto Aller, agradece el esfuerzo «de mucha gente que colabora para que esta fiesta de los Mayos sea un éxito.

Los voluntarios municipales hacen posible que estos 'muñecotes' vayan a las residencias de ancianos y que sus residentes disfruten de una fiesta que les evoca recuerdos inolvidables de su juventud».