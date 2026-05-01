San Andrés del Rabanedo bate récord con 8 horas de pleno, mucha crítica y poca miga

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La Corporación de San Andrés del Rabanedo batió ayer su propio récord con un pleno de 8 horas que concluyó a las seis y diez de la tarde y afloró mucha crítica y poca miga. La sesión superó en media hora a la del 31 de octubre de 2019. Y el emblemático edificio Araú, cerrado desde que hace 11 años concluyó su reforma de 6,5 millones, resultó beneficiado de rebote, ya que Cs se estrelló con una moción que pedía mayor vigilancia, un análisis técnico y una partida de mantenimiento para frenar su deterioro (que solo apoyó UPL y la no adscrita), pero el PSOE, sobre la campana de la sesión y apoyado por el PP, Vox e IU, sacó adelante otra «in voce» con los mismos conceptos.

En otra pirueta, los concejales acabaron también aprobando la retención de 2 millones de euros (uno de ellos del capítulo de personal) como obliga el Ministerio de Hacienda de forma coercitiva tras incumplir la regla del gasto en 2024. La liquidación de ese presupuesto, dilatada hasta ahora por el vaivén en el puesto de intervención, así lo acreditó, pese a que el ejercicio acabó con superávit. El interventor accidental ya se había prestado a cuatro horas de preguntas en la comisión informativa del día 27 y los corporativos estaban conformes tras sus explicaciones con detraer ese dinero como manda Madrid, a riesgo de perder parte de los 9 M€ de los tributos que envía el Estado a San Andrés.

Pero como la linea recta es una sucesión de curvas en este municipio del alfoz, el informe llegó al pleno de ayer con una turbulencia: el secretario municipal quiso enmendar la redacción del texto del interventor y advirtió a los concejales de que si aprobaban el documento original sin los cambios que él proponía, el funcionamiento del Ayuntamiento se bloquearía.

Y ahí se abrió la caja de Pandora, en un debate que hizo protagonistas a ambos profesionales, sentados juntos en el salón de plenos. Primero el secretario leyendo «sus correcciones» y después el interventor justificando su texto en la «vinculación jurídica» y la reversibilidad de retener dos millones en cuanto se apruebe la liquidación de 2025, que, según sus datos, arroja una desviación de la regla del gasto del 3,2%, linferior a los «castigos» de Hacienda.

La oposición calificó de «más que vergonzoso (IU), insólito (PSOE) y confuso (PP)» el espectáculo, que se prolongó hora y media y sirvió para acusar a UPL de «traer mal y tarde» los expedientes y de no haber resuelto las diferencias antes del pleno.

La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, reconoció que hay trabajadores que no se hablan y eso complica algunas tareas. Sin embargo y pese a los truenos dialécticos se acabó aprobando casi por unanimidad y sin cambios (con la abstención de Cs) lo que venían a votar. Curiosamente, en pleno rifirrafe Caurel confirmó que había llegado la confirmación de que una interventora de la bolsa de interinos de la Junta aceptaba incorporarse al Ayuntamiento. Y el cambio en el sillón afectará a esa segunda liquidación. Después de tanta intensidad, al menos el padrón arrojó buenas noticias: San Andrés creció en 200 habitantes y alcanza los 30.755 habitantes.

De "Ana mari la mentirosa" a "La Noe lagunas mentales"

El pleno de San Andrés no solo batió récord de tiempo, sino en la escalada de enfrentamientos. Prueba de ello fueron las lindezas que se espetaron la portavoz del PP, Noelia Álvarez, y la alcaldesa leonesista, Ana Fernández Caurel, tras decir la regidora que a los populares «no les interesaba entrar a gobernar», según la expresó Álvarez en una conversación telefónica al inicio del mandato. La aludida aseguró que no hubo llamada y valoró que Caurel «va a acabar la legislatura como Ana Mari la mentirosa».

La alcaldesa la contestó: «y usted como Noelia, la que no se acuerda», para a continuación lamentar que «vaya falta de respeto» y pedir que se acabara la conversación, «que esto no es un patio de colegio, es un sitio serio y no me hace gracia. Yo no me llamo Ana Mari ni se lo he permitido, me llamo Ana María, y si se viene a reír aquí es una falta de respeto. Yo no la llamo a usted La Noe, lagunas mentales». Claro, que antes ya se habían enfrentado a cuenta del soterramiento, las productividades, el servicio de basuras y Gersul.