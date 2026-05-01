León desbloquea el contrato del radar tras 30 meses de prórroga irregular

Hace casi 30 meses que venció el contrato. Pero como se necesita que se mantengan en funcionamiento los semáforos, que la videovigilancia de la ciudad antigua esté operativa, que las cámaras de lectura de matrículas del casco histórico, Ordoño II y las nuevas peatonales del Ensanche pillen a los infractores que se cuelan, que los cuatro fotorrojo salten para sancionar a los vehículos que cruzan pasado el ámbar y que el radar fijo extienda los boletines a los que superan la velocidad máxima, la empresa ha seguido con el servicio y el Ayuntamiento de León con el pago. Ahora, dos años y medio después, al fin, la prórroga irregular, como advirtió Intervención, se cierra, después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) haya levantado la suspensión cautelar de la adjudicación del nuevo compromiso.

El acuerdo del órgano respalda el procedimiento por el que la mesa de contratación del Ayuntamiento de León resolvió en enero de este año adjudicar el contrato a Kapsch, antigua Telvent, frente al recurso presentado por la otra competidora, la UTE formada por Sice y Proconsi, a las que les queda la opción, si lo estiman de acudir a la vía judicial. La misma multinacional que de manera histórica ha acaparado todos los contratos de gestión del tráfico seguirá con la prestación durante los cinco próximos años: tres fijos más dos prórrogas de una anualidad cada una, aunque con una factura que se duplica.

Los 588.210 euros que ha percibido en cada anualidad pasan a 1,2 millones de euros por cada ejercicio. La diferencia viene no sólo de la actualización de los precios, sino de que el contrato añade más prestaciones hasta sumar más de 200 dispositivos. No sólo abarcará los semáforos, la videovigilancia, las cámaras de lectura de matrículas y los cuatro fotorrojo y el radar fijo, estos últimos con la misma cláusula que da a la empresa un incentivo por cada multa a mayores de 600 al mes en cada dispositivo. La ampliación del objeto abarca además el centenar de cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la gestión electrónica de los residuos sólidos urbanos y la eficiencia energética de la smart city, cuyo suministro y colocación recayó en el año 2022 en Kapsch con una recompensa económica de 1,9 millones.

El nuevo contrato reparte los 1,2 millones anuales en dos bloques: 1.089.000 euros se ajustan a «trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, gestión de la infraestructura de la vertical de movilidad» y 111.000 euros para labores de «modificación, reparación, reforma y reparación de averías». Como mejora, dentro de la baja ofertada, la multinacional instalará «300 nuevas ópticas led de alta potencia cada año, así como un cálculo del registro de la huella de carbono, compensación, proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico», según publicitó el equipo de gobierno de Diez.