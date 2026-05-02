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El fantasma de las obras sin constructor vuelve a complicar los planes de las administraciones de Castilla y León. El primer trimestre de 2026, marcado por las turbulencias mundiales y el aumento de precios, se deja sentir ya en las inversiones públicas, pues 40 proyectos, sobre todo de las entidades locales, se han quedado en el aire a la espera de una nueva oportunidad.

De acuerdo a los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, consultados por Ical, se acumulan al cierre de marzo 30 obras de la administración local declaradas desiertas. A estas inversiones paralizadas se suman otras seis actuaciones de la Junta y sus entes, y otras cuatro dependientes del Gobierno central, que tendrán que volver a salir a concurso.

Como ya ocurriera durante el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania en 2022 y el bloqueo del canal de Suez en 2021, la ejecución de obra pública se resiente en Castilla y León, ya que las administraciones tienen dificultades para encargar aquellos trabajos que, por su importe, ubicación o complejidad, son menos atractivos para los constructores.

Todo ello, además, se produce en plena carrera final de los fondos europeos Next Generation, que encaran la meta del 31 de agosto de 2026, fecha en la que está previsto el cierre operativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), activado como respuesta a la crisis sanitaria del COVID.

En este escenario, los concursos sin adjudicatario dejan en los tres primeros meses del año guardados en el cajón 40 proyectos que sumaban 11,2 millones de euros. La peor parada, como en otros ejercicios, es la administración local —ayuntamientos y diputaciones—, que han visto cómo 30 obras, por 5,47 millones, no eran demandadas por ninguna empresa.

En este caso destaca la Diputación de Palencia, que no pudo contratar por casi un millón de euros obras de refuerzo del firme en carreteras provinciales. Tampoco ningún contratista quiso instalar una pasarela en Aranda de Duero (Burgos) sobre el río Bañuelos por cerca de 800.000 euros. De la misma forma, Onzonilla (León) no pudo a la primera mejorar sus parques pese a licitar 175.500 euros.

Igualmente, la Junta ha tropezado con seis obras de 5,48 millones en total. Así, la empresa pública Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) tuvo que declarar desierto el contrato de 1,99 millones para colocar una pasarela en León entre el paseo de Salamanca y la Condesa. Lo mismo ocurrió con una promoción de 14 viviendas en la calle Arroyo del Juncal de Segovia, que salió a concurso por 2,22 millones.

En el caso de la Administración central, fue la empresa Tragsa la que no pudo contratar tres expedientes menores sobre regadíos en León (107.213,93 euros) y para la mejora de un camino natural lebaniego en Palencia (84.894,02 y 8.642,86 euros). A ellos se unió otro de Enusa en la depuradora de la planta de Juzbado (Salamanca) por 48.400 euros.

Menos inversión

Por otra parte, la licitación de obras se contrajo un 1,8 % en el primer trimestre del año en Castilla y León. Según el avance provisional de la Cámara de Contratistas, salieron a concurso 464 proyectos por 365,6 millones, frente a los 573 por 372,5 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

La administración central acumuló un total de 134 millones de euros, el 36,7 % del total licitado, con un aumento del 26,5 % respecto al año anterior. En cambio, la autonómica licitó 83 obras por un importe de 108 millones, lo que supuso un recorte del 40 %.

Finalmente, la administración local aportó el 33,6 % de la licitación total con 123 millones en obra abierta y una variación del 43,6 %, respecto al mismo periodo de 2025.