La presión vecinal obliga a suspender los conciertos en un pub del Húmedo en León

La sala ‘Black Bourbon, ubicada en el número 8 de la calle Puerta Sol, eliminará los conciertos de rock/metal o cualquier estilo que requiera batería acústica y amplificadores a gran volumen, ante las quejas de los vecinos, que han iniciado acciones legales contra el establecimiento, según anunció ayer Patricia Pérez, gerente del local.

La decisión forma parte de las iniciativas que están emprendiendo los vecinos de la zona contra los establecimientos de ocio, aunque ciertamente este local no era uno de los que más polémica estaba generando en este ámbito.

«Nos están amenazando con márgenes de ruido mínimos, pero la ley es muy estricta y nos enfrentamos a un riesgo inminente de denuncia, multas inasumibles, o incluso el cierre del local», señaló en un comunicado remitido a este periódico.

La medida se extenderá a los conciertos a partir de hoy lunes, y también a las Jam Session. Será necesario adaptarlas a las nuevas circunstancias. A partir de ahora, Black Bourbon solo podrá acoger formatos acústicos, jazz, folk, blues, o géneros con bases musicales grabadas (como rap o hip hop). Pero continuará ofreciendo actividades de swing, máster class, los guitar hero y demás.

«Estamos estudiando opciones que nos permitan seguir con el resto de estilos que programamos, pero no tenemos el músculo económico como para afrontar esos cambios con celeridad», aseguró la gerente.

«También analizamos de forma técnica cómo solventar esa diferencia irrisoria de 6 a 10 dB que creemos que podemos incumplir en algún evento, que nos expone a multas de mínimo 3.000 euros porque la ley es muy estricta en estos ámbitos», destacó la portavoz del negocio. «Por suerte de momento no ha habido ni multa ni denuncia, sólo una queja formal en el Ayuntamiento por parte de nuestros vecinos. Por lo tanto las medidas que hemos adoptado de cancelar muchos de los eventos, han sido preventivas para proteger la sala».

La gerente de la sala considera «abrumadora» la respuesta de la ciudadanía: «No me esperaba tantísimo amor y cero hate por parte de la gente en todas nuestras redes», destaca. Y hace votos a la vez para poder recuperar el abanico completo de sus actividades con respeto a la ley.